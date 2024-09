Qualificazioni Europei Under 21: Baldanzi trascina l’Italia in Norvegia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tommaso Baldanzi trascina l’Italia Under 21 nelle qualificazioni all’Europeo di categoria 2025: gli azzurrini vincono, infatti, 3-0 in Norvegia grazie alla tripletta del giocatore della Roma, decisivo al 10′, al 72′ e all’80’. Dopo questa vittoria la formazione di Nunziata si conferma prima in classifica, sale a 21 punti e si porta a +4 sull’Irlanda che ha una partita in meno. Le due formazioni si sfideranno martedì 15 ottobre nel match decisivo per la vetta del girone.

All’Italia manca solo un punto per raggiungere la qualificazione all’Europeo Under 21 e tutto grazie alla vittoria per 3-0 in Norvegia che ha la firma di Tommaso Baldanzi, protagonista assoluto con una tripletta. La prima rete arriva già al 10′ con uno splendido inserimento dopo il rapido dialogo tra Francesco Pio Esposito e Gnonto. Dopo la rete, gli scandinavi accennano ad una reazione senza però mettere in difficoltà, almeno nel primo tempo, Desplanches.

Nella ripresa è il portiere del Palermo che con una gran parata evita l’1-1, un volo sul primo palo dopo la conclusione di destro di Arsntad seguito al 60′ dall’intervento su Aasgaard. Salvataggi decisivi visto che, dopo un palo di Pisilli a metà ripresa, l’Italia raddoppia: triangolazione nello stretto degli Azzurrini e Baldanzi, stavolta, di sinistro prima prende la traversa e poi è 2-0. All’80’, invece, il capolavoro: sinistro a giro sotto l’incrocio e titoli di coda sul match. La formazione di Nunziata sale a 21 punti e vola a +4 sull’Irlanda che, invece, pareggia 2-2 in casa con la Lettonia. Il 15 ottobre a Trieste, dunque, basterà un pareggio per chiudere al primo posto il girone e volare agli Europei.