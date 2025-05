Roland Garros, Sinner concede solo tre giochi in set a Lehecka e va agli Ottavi 

Sul Court Suzanne Lenglen Jannik Sinner batte Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros. L’altoatesino ha disintegrato l’avversario: solo 22′ per chiudere il primo set e 1h34′ per vincere col punteggio di 6-0, 6-1, 6-2.

Un autentico show di Sinner, che conquista gli ottavi in uno Slam per la sedicesima volta in carriera: ora sfiderà Rublev.

Se il terzo set contro Rinderknech aveva lasciato qualche piccolo dubbio sulla tenuta fisica del numero uno del ranking Atp, la gara odierna li cancella tutti: 6-0, 6-1, 6-2 contro un tennista che ha accarezzato anche la top20. Il ceco viene sovrastato sin dai primissimi scambi, trovando solo tre punti nei primi tre game. C’è un piccolo sussulto del ceco quando ottiene una palla-break, ma Jannik la annulla e vola sul 5-0. L’azzurro serve per il set e non sbaglia, con un perentorio 6-0 in 22′: 26 punti a 9, che schiantano il morale dello sfidante.

Nel secondo parziale, uno sconsolato Lehecka chiede senza esito delle contromisure al suo angolo: nulla da fare, Sinner è ingiocabile e vola sul 5-0. Il primo game vinto dal ceco arriva subito dopo e vale il 5-1, ma anche questo set è “espresso”: 6-1 in 34′, due soli punti persi al servizio per il leader Atp. Nell’ultimo parziale è più Sinner a concedersi qualche errore, che Lehecka a mostrare una vera e propria reazione. Il ceco ci prova, ma sbaglia tanto, mentre Jannik lo tiene sul 3-2 con un paio di errori gratuiti. Sinner chiude con uno schiaffo al volo e il 6-2 nel terzo set.

Sinner conquista così la qualificazione agli ottavi in uno Slam. Ora sfiderà Andrey Rublev, che non ha giocato in questo turno: Fils si è infatti ritirato per una frattura da stress alla schiena, che lo terrà ai box per 4-6 settimane. “Ho giocato veramente bene, specialmente per due set e mezzo – ha spiegato Sinner -. Lui ha servito molto bene, ci conoscevamo abbastanza perché avevamo già giocato in precedenza, ma sono molto contento. Ieri era il compleanno di Simone, e solitamente quando è il suo compleanno io non gioco mai bene: per fortuna non ho giocato ieri. Oggi questa prestazione è per lui e grazie come sempre al pubblico, l’atmosfera era fantastico”.