Serie A, 21^ giornata: colpo del Napoli a Bergamo, la Juve stende il Milan. Monza ko a Bologna

Nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A, gli azzurri di Antonio Conte espugnano Bergamo, battono 3-1 l'Atalanta spendendo la Dea a -7 dalla vetta: l'Inter è ora a -6 ma con due gare in meno. A sbloccare il match del Gewiss Stadium è Retegui al 16' con una girata di sinistro sotto la traversa. Al 27' Politano, anche lui con un sinistro fortissimo, trova il pareggio. Poi al 40' McTominay ribalta la serata portando il Napoli sul 2-1. Nella ripresa la Dea scende in campo con il coltello tra i denti e al 56' trova il pareggio con un gran gol di Lookman. La squadra di Conte soffre, ma trova la giocata vincente da tre punti al 78' con un gran colpo di testa di Lukaku.

Soddisfatto Antonio Conte. “Siamo una squadra che è cresciuta tanto – dice a Sky il tecnico dei partenopei – soprattutto nelle difficoltà. Stiamo andando avanti avendo situazioni, tra infortuni e mercato, che potrebbero ammazzare un toro e invece noi stiamo in piedi e non ci lamentiamo. E' tutto frutto del grande lavoro che fanno i ragazzi, che hanno voglia di migliorarsi”. Poi su Lukaku: “Dà sempre tutto, ma sono tutti importanti. Non siamo tanti, ma giusti e affamati”. Una sconfitta difficile da digerire invece per Giampiero Gasperini. “Oggi non abbiamo raccolto niente ma abbiamo giocato con grande qualità” afferma il tecnico della Dea che aggiunge: “Siamo stati superiori, c’è grande rammarico”.

Il big match dello Stadium va invece alla Juventus che vince 2-0 lo scontro diretto Champions contro il Milan e sale momentaneamente al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio. Un quarto posto che soltanto qualche settimana fa sembrava lontanissimo. La partita si decide tra il 14’ e il 19’ del secondo tempo, quando i bianconeri segnano due volte: prima sblocca Mbangula, con deviazione decisiva di Emerson Royal, poi Weah – entrato al posto dell'acciaccato Yildiz – mette subito al sicuro il risultato. Tre punti pesantissimi per Thiago Motta che prova a mettersi alle spalle la “pareggite”. Per Conceiçao invece un deciso passo indietro che lo allontana dalle posizioni che contano.

Torna in formato Europa il Bologna che non sbaglia col fanalino di coda del campionato: la squadra di Italiano batte 3-1 il Monza e scavalca momentaneamente Milan e Fiorentina portandosi a quota 33 punti in classifica. Al Dall'Ara Maldini illude i biancorossi, poi i padroni di casa reagiscono e ribaltano il risultato col tris firmato Castro-Odgaard-Orsolini. I brianzoli restano ultimi.