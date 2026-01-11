Serie A, al via il girone di ritorno: Roma e Atalanta, vittorie per l’Europa

Archiviato il girone d’andata con il turno infrasettimanale,: la 20esima complessiva. Spicca il 2-0 con cui la Roma piega il Sassuolo all’Olimpico dimostrando di volersi tenere ben stretto il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Fa notizia anche il 2-0 con cui l’Atalanta liquida il Torino a Bergamo: una vittoria che consente alla Dea di allungare la striscia positiva che vale il -3 dal sesto posto. Emozioni, gol e pareggi, invece, in Como-Bologna e Udinese-Pisa.

Roma-Sassuolo 2-0. Padroni di casa in difficoltà nei primi 45 minuti e neroverdi pericolosi: il portiere giallorosso Svilar è decisivo su Ismael Koné al quarto d’ora. 0-0 al termine del primo tempo con Gasperini costretto a rinunciare a Ferguson per l’infortunio dell’attaccante irlandese. Ennesima tegola in un momento in cui la rosa è molto corta per una serie di fattori.

Nella ripresa, Wesley accende la Roma. Tsimikas si divora il vantaggio al 54’, poi il greco lascia il posto a Wesley che semina subito il panico sulla fascia sinistra: è la mossa vincente del Gasp. A quel punto, infatti, i giallorossi aumentano la pressione e tra il 77esimo e il 79esimo si prendono i tre punti. Prima Koné incorna di testa su cross morbido di Soulé, poi quest’ultimo raddoppia finalizzando un cross basso di Ghilardi rifinito da El Shaarawy.

Atalanta-Torino 2-0. Alla New Balance Arena terzo successo di fila per i nerazzurri. I ragazzi di Palladino partono bene e al 13esimo sono già in vantaggio: corner perfetto sul primo palo di Bernasconi e spizzata di testa decisiva di Charles De Ketelaere. Nella ripresa Simeone si divora il pari a tu per tu con Carnesecchi e al 95esimo Pasalic chiude i conti in contropiede.

Como-Bologna 1-1. I lariani rallentano nella corsa Champions ma riprendono nei minuti di recupero una gara che sembrava persa. Felsinei avanti al quarto del secondo tempo con Cambiaghi, autore di una bella iniziativa personale. Cambiaghi nel bene e nel male: l’attaccante, infatti, viene espulso per un discusso fallo di reazione al 61esimo. Nico Paz colpisce un palo, prima dello splendido gol con cui Baturina fissa l’1-1 al 94’.

Udinese-Pisa 2-2. Tramoni porta avanti i toscani al 14’, ma Kabasele e il rigore di Davis ribaltano tutto in favore dei friulani tra il 19’ e il 40’. A provocare il penalty è Leris, con un fallo su Ekkelenkamp segnalato dal Var. Meister pareggia nuovamente i conti per la squadra di Gilardino al 67’, mentre il palo nega il gol vittoria ad Atta all’89’.