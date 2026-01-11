Gabriella Dorio nuova ambasciatrice del Torcolato. Il 18 gennaio la “Prima” a Breganze

Sarà Gabriella Dorio la nuova Ambasciatrice del Torcolato nel mondo per il 2026. L’investitura ufficiale avverrà domenica 18 gennaio a Breganze, in occasione della 31ª edizione della “Prima del Torcolato”, l’evento che celebra la prima spremitura pubblica dell’uva Vespaiola e l’inizio simbolico della nuova annata.

Icona del mezzofondo italiano, Gabriella Dorio ha collezionato cinque finali olimpiche in tre diverse edizioni, entrando nella storia dello sport con la medaglia d’oro nei 1500 metri piani vinta ai Giochi di Los Angeles del 1984. Nel suo palmarès vanta inoltre 23 titoli nazionali e 16 record italiani. Ancora oggi detiene i record nazionali femminili degli 800 e dei 1000 metri piani.

“Per il nostro vino più identitario – commenta Giuseppe Vittorio Santacatterina, Presidente del Consorzio per la Tutela della Doc dei vini Breganze – è un onore avere una campionessa olimpica a portarne il nome nel mondo. La sua straordinaria carriera, fatta di dedizione, disciplina e passione, riflette perfettamente i valori che guidano la produzione e la valorizzazione di questo vino unico. Gabriella Dorio rappresenta l’eccellenza e la determinazione, valori che il Torcolato Doc Breganze custodisce puntando sulla qualità e affrontando le sfide di un mercato sempre più complesso”.

“Conosco Breganze da sempre e sono felice di raccogliere il testimone di Ambasciatrice del Torcolato – dichiara Gabriella Dorio, originaria di Veggiano, nel Padovano, ma cresciuta a Cavazzale e che oggi vive a Marostica –. Provengo da una famiglia che coltivava la terra e ho vissuto da vicino lo stesso impegno con cui i produttori si dedicano alla viticoltura e alla tutela del patrimonio enologico della Doc. Breganze. Proprio le mie origini contadine, che mi hanno permesso di conoscere il valore del lavoro e la soddisfazione del raccolto, sono state un fattore determinante per i risultati raggiunti nella mia carriera sportiva. Sono orgogliosa di questo titolo e non vedo l’ora di incontrare tutte le persone che rendono eccezionale la nostra terra”.

Il programma della “Prima”

Il Torcolato Doc Breganze non conserva solo una storia produttiva secolare, che risale al 1890, ma anche la tradizione vitivinicola del territorio che continua a vivere grazie alla “Prima del Torcolato“: dopo circa quattro mesi di appassimento nei fruttai delle cantine, i grappoli selezionati di Vespaiola vengono torchiati in piazza per brindare con il primo mosto della nuova annata.

Domenica 18 gennaio l’evento prenderà il via alle 9 in piazza Mazzini con l’apertura della Mostra Mercato dei prodotti tipici e dello stand Torcolato, a cura della Pro Loco di Breganze. Quest’anno la manifestazione sarà impreziosita anche da un’esposizione di auto d’epoca. Dalle 13.30 alle 16 tornerà l’appuntamento con “Brindisi in Campanile”, le visite guidate alla Torre Diedo, uno dei campanili più alti del Veneto, con la degustazione del Torcolato in quota, a cura dell’Associazione Arci-La Ciacola e del Gruppo Campanari di Breganze. A partire dalle 14 il cuore della manifestazione prenderà vita con la sfilata della Magnifica Fraglia del Torcolato Doc Breganze, il saluto delle autorità e l’investitura dei nuovi Confratelli e dell’Ambasciatrice del Torcolato nel mondo. Tra gli ospiti di questa edizione, ci sarà anche l’Accademia del Toresàn di Breganze che condurrà il pubblico in un viaggio enogastronomico breganzese sull’arte dello spiedo. Seguiranno la tradizionale spremitura dell’uva Vespaiola nel grande torchio allestito in piazza e il brindisi collettivo con il primo mosto della nuova annata. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 20, spazio poi al “Fruttaio Tour”, con le visite guidate gratuite nelle cantine aderenti all’iniziativa: Cantina Beato Bartolomeo Da Breganze, Col Dovigo, IoMazzuccato, Le Colline di Vitacchio Gianpietro, Maculan, Miotti Firmino, Transit Farm, Vitacchio Massimo.

Il Torcolato

Il Torcolato D.O.C. Breganze è un vino dolce, che si ottiene dai grappoli dell’uva Vespaiola, varietà autoctona di Breganze, vendemmiati perfettamente maturi, selezionati e messi ad appassire in ambienti arieggiati (come i granai delle vecchie case contadine). Qui vengono lasciati fino al gennaio successivo quando, raggiunta un’elevata dolcezza, vengono torchiati. Dopo una lenta fermentazione, il vino riposa in piccole botti e attende almeno due anni prima di essere immesso sul mercato.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.