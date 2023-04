Serie A, archiviata la 28°giornata stasera torna la Coppa Italia: in campo Juventus-Inter

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo che la 28° giornata di serie A si è chiusa con il pareggio tra Sassuolo e Torino e la vittoria di misura dell’Empoli sul Lecce, questa sera torna la Coppa Italia.

La Juventus di Max Allegri sfida l’Inter nell’andata della semifinale alle 21:00. I bianconeri, reduci da un ottimo periodo in campionato e dal successo contro il Verona in casa, non devono sottovalutare gli avversari come ha sottolineato lo stesso allenatore bianconero: “Dobbiamo giocare una partita contro una squadra forte che viene da alcune sconfitte, ma il pericolo numero uno siamo noi stessi”. “È una competizione diversa, è una semifinale ed è sempre Juve-Inter” ha aggiunto Allegri che non dimentica anche gli impegni in Europa League.

Su Inzaghi e Inter Allegri torna anche in conferenza stampa: “Tutti ci auspichiamo di fare una grande partita, Inzaghi sta facendo un gran lavoro e ha vinto con la Lazio. La Lazio è la squadra che ha vinto più trofei dopo di noi, l’Inter indipendentemente da tutto è forte ma non sta passando un buon momento. Quando affronti queste squadre in questi momenti è pericoloso, domani per noi sarà complicata”.

Poi focus sugli indisponibili: “Alex Sandro sta meglio, si è allenato ma difficilmente sarà della partita. Sarà comunque a disposizione. Ho 5 difensori tra cui Rugani. Bonucci sta recuperando. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento con la squadra anche se parziale, quindi passerà ai lavori per la condizione fisica”.

Probabile formazione Juve. A difendere la porta bianconera ci sarà Perin. Davanti dovrebbe toccare a Di Maria e Vlahovic, ma resta viva anche l’opzione Kean. In mediana si rivede Rabiot, mentre sugli esterni Allegri dà spazio a Cuadrado e Kostic. Chiesa dovrebbe partire dalla panchina

In casa Inter il momento è catartico. La Coppa può essere una buona occasione per lasciarsi alle spalle le difficoltà del campionato e ripartire con una nuova consapevolezza. Per questo alla vigilia della semifinale contro la Juventus ad Appiano Gentile si è presentata la dirigenza dell’Inter quasi al completo ovvero Zanetti, Marotta, Ausilio e Baccin. Per i nerazzurri allenamento e poi rientro a casa senza ritiro pre-partita dunque e nessuna conferenza per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Probabile formazione Inter. Inzaghi dovrebbe preservare Lukaku e lasciarlo in panchina almeno all’inizio. Davanti in pole la coppia Dzeko-Lautaro. A centrocampo Asllani in regia al posto di Brozovic in panchina, Bellanova a destra favorito su Dumfries, a sinistra torna Dimarco che ha lavorato con il resto del gruppo e dunque è recuperato. Tra i pali possibile l’impiego di Handanovic.