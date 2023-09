Serie A, chiusa la terza giornata con le vittorie di Inter, Torino, Juventus e Lecce

Si è chiusa ieri la terza giornata del campionato di Serie A. Nel pomeriggio Inter-Fiorentina e Torino-Genoa: i nerazzurri hanno vinto 4-0, i granata 1-0. In serata in campo Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana: successo dei bianconeri per 2-0 e dei salentini, con lo stesso risultato: 2-0.

La Juventus batte l'Empoli e sale a quota 7 punti in classifica ritrovandosi al terzo posto alle spalle di Inter e Milan prima della sosta. Al Castellani i bianconeri la sbloccano al 24' con una zampata di Danilo, falliscono un rigore con Vlahovic, e trovano infine il raddoppio all'82' con una corsa in contropiede di Chiesa.

L’Inter a San Siro travolge 4-0 la Fiorentina, rimane a punteggio pieno e aggancia il Milan in testa. Dopo 24 minuti Marcus Thuram segna il suo primo gol da interista. Al 53’ Lautaro, su assist di Thuram, tira di destro e batte Christensen. Pochi minuti dopo, calcio di rigore per i nerazzurri per un fallo di Christensen su Thuram: al 58’ sul dischetto va Calhanoglu, che non sbaglia. Al 73’ segna ancora Lautaro.

Lecce-Salernitana finisce 2-0. Il risultato si sblocca dopo 6 minuti: cross dalla destra di Gendrey, Krstovic anticipa Gyomber e segna di testa. La Salernitana nel finale si butta in avanti a caccia del pareggio, ma il Lecce si difende bene. Nel recupero rigore per il Lecce per un tocco di mano in area di Cabral: al 97’, dagli 11 metri, Strefezza non sbaglia.

Il Torino batte 1-0 il Genoa all'ultimo secondo e con una magia di Radonjic: per i granata è la prima vittoria in campionato.

La terza giornata si era aperta venerdì con la vittoria del Sassuolo sul Verona per 3-1 e il successo del Milan sulla Roma per 2-1 all’Olimpico. Sabato Napoli-Lazio è finita 1-2, Atalanta-Monza 3-0, Bologna-Cagliari 2-1, Udinese-Frosinone 0-0.