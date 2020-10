Serie A: colpo a Firenze per la Samp. Covid: due positivi al Napoli e altri due al Genoa

Come stabilito dal Consiglio di Lega Calcio straordinario, la Serie A va avanti nonostante il focolaio Covid al Genoa e i due contagiati in casa Napoli, conseguenza di Napoli-Genoa di domenica scorsa.

La terza giornata ha preso il via di venerdì con l’anticipo Fiorentina-Sampdoria: colpaccio dei blucerchiati di Ranieri al Franchi di Firenze. Quagliarella e Verre stendono la Viola.



Finisce 2-1 per la squadra di Ranieri che così conquista i suoi primi punti in questo campionato. Nel primo tempo, l’eterno Quaglia si conquista un rigore (ingenuo fallo di Ceccherini) e lo trasforma. Nella ripresa Vlahovic pareggia, ma, a sette minuti dal termine, su rinvio del portiere Audero, il 26enne trequartista Valerio Verre di scuola Roma, trova un pallonetto degno di Totti.

Radio mercato parla di un imminente passaggio del figlio d’arte alla Juventus: si tratterebbe di un grande colpo “last minute” della Vecchia Signora a meno di tre giorni dalla chiusura del calciomercato. Nonostante le sirene bianconere, in campo Chiesa non demerita e al 95′ colpisce il palo con un diagonale dei suoi. Ma il tifo fiorentino più acceso non gli perdona il passaggio all’odiata Juve e lo ripudia impedendogli di indossare la striscia in ricordo di capitan Astori. Fascia di capitano per Chiesa ma non quella speciale.Dopo il secondo giro di tamponi, niente focolaio come al Genoa ma al momento due soli positivi al Covid-19. Si tratta del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. In vista di Juventus-Napoli di domenica sera, sabato 3 ottobre nuova tornata di tamponi in casa partenopea per avere ulteriori certezze.

Al Genoa invece la situazione peggiora. Il club rossoblu infatti ha comunicato che gli accertamenti fatti il primo ottobre, hanno evidenziato la positività al Covid anche per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. Un fatto che porta a quota 19 i contagiati, di cui 14 calciatori. Una rosa decimata. Rinviata Genoa-Torino in programma sabato 3, l’attività al Centro Sportivo genoano resta sospesa fino a lunedì. Per fortuna del Genoa, la sosta per le Nazionali è alle porte.