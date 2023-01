Serie A: colpo Salernitana a Lecce, il Bologna piega lo Spezia

E’ sempre campionato. Archiviato da poco l’ultimo turno del girone di andata con Lazio-Milan 4-0,Ad aprire il girone di ritorno:Bel colpo salvezza dunque per la Salernitana di Davide Nicola, “riabilitato” dal club nel giro di pochi giorni dopo essere stato esonerato. Il solito Dia e Vilhena lanciano i campani; ai salentini non basta la rete di Strefezza.

La partita dello stadio “Via del Mare”. Gli ospiti trovano subito il doppio vantaggio e sono bravi a resistere al ritorno dei pugliesi, tornando così alla vittoria dopo quasi tre mesi. Ancora una volta decisivo il senegalese Dia: gol e assist per lui. Tutte e tre le reti sono arrivate nel primo tempo. Come detto, sul 2-0 per la Salernitana, Strefezza ha provato a riaprire il match ma la compagine amaranto è stata brava a resistere fino a oltre il 6° minuto di recupero.

Il Bologna vince ancora e scala la classifica: adesso i felsinei, in attesa delle altre gare, sono a due lunghezze dalla zona Conference League. Allo stadio “Dall’Ara” sono Posch, in versione vice-Arnautovic, e Orsolini a domare lo Spezia. Pochi problemi per la squadra di Thiago Motta che ha sempre avuto il controllo della partita. Per i liguri, seconda sconfitta di fila per 2-0 dopo quella contro la Roma al “Picco”. E fa notizia anche il primo gol della storia annullato con il “Fuorigioco Semiautomatico”: un gol di Orsolini imbeccato da Dominguez.

Stati d’animo diversi. Il Bologna ritrova successo e gioco, lo Spezia perde altri due giocatori: Kovalenko e Moutinho, uscito in barella. Il tecnico dei liguri Gotti aveva studiato bene la partita bloccando il Bologna all’inizio; un Bologna salvato da un doppio intervento del portiere Skorupski. Alla distanza però le assenze si sono fatte sentire e i 18 tiri in porta effettuati dai padroni di casa, confermano la supremazia legittimando una meritata vittoria.