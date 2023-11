Serie A, comincia l’11esima giornata: giocano Bologna e Lazio

Chiusa la parentesi di Coppa Italia, oggi torna il campionato di Serie A con l’anticipo tra Bologna e Lazio.I biancocelesti sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato, e dovranno giocare contro una squadra, quella felsinea, che dopo la prima partita di Serie A non ha più perso. 6 pareggi e 3 vittorie.

Sabato i riflettori sono puntati sul Gewiss Stadium di Bergamo, dove si incontrano Atalanta ed Inter alle 18. Derby lombardo con la squadra di Inzaghi che vuole consolidare il primato in classifica e quella di Gasperini che cerca il sole di un piazzamento Champions, ed entrambe interessate dalla partita che si gioca prima, Salernitana Napoli delle 15 che sembra avere esito scontato, e quella delle 20:45 tra Milan e Udinese con i friulani alla ricerca della prima vittoria in Serie A. La zona Champions, quindi, in campo nell’antipasto della domenica.

A proposito di pasti domenicali, il lunch match è Verona Monza, mentre alle 15 Cagliari Genoa è sfida per cercare di uscire dai bassifondi della lotta salvezza. Alle 18 c’è Roma Lecce, con Mourinho che può avere tra i disponibili Dybala ma non ancora Smalling, mentre i salentini cercheranno di ritornare ad essere quelli di inizio campionato. Fischio d’inizio alle 20:45 per Fiorentina Juventus: Chiesa e Vlahovic sfidano il loro passato, Allegri ed Italiano guardano al futuro per una posizione di prestigio in classifica.



Lunedì il programma si chiude con due partite: Frosinone Empoli alle 18:30 e Torino Sassuolo alle 20:45. I granata sono stati eliminati in Coppa Italia dalla squadra di Di Francesco, ed i tifosi sono tornati a protestare contro la società. A Juric, ed alla squadra, il compito di smorzare le polemiche.