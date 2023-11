Autocarro contro un’auto per una mancata precedenza: ferita una donna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale, probabilmente provocato da una mancata precedenza, avvenuto pochi minuti dopo le 14 di oggi, 3 novembre, a Sandrigo in via Chizzalunga, lungo la Strada Provinciale 119.

L’impatto ha coinvolto un camioncino, alla cui guida c’era un uomo di 57anni che viaggiava in direzione di Breganze, e un’auto Honda, condotta da una donna di 41 anni del posto, che stava giungendo da Breganze e che aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra in via Capitello.

L’uomo non è riuscito ad evitare l’impatto con l’utilitaria che, a seguito del violento urto, l’è stata sbalzata sullo spartitraffico rimanendo con le portiere bloccate. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale Nord Est Vicentino, del distaccamento di Sandrigo insieme a un’ambulanza del Suem 118. Sono stati proprio gli agenti a prestare il primo soccorso alla conducente, forzando le portiere e tirandola fuori dal mezzo. La donna è poi stata portata in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Vicenza.