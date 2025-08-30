Serie A: Cremonese al comando da neopromossa. Milan ok a Lecce

E’ cominciata con due anticipi del venerdì la seconda giornata della Serie A 2025-2026. E in attesa delle sfide di sabato e domenica, a oggi c’è una sola squadra al comando a punteggio pieno: la neopromossa Cremonese.Un’autentica boccata d’ossigeno per il Diavolo di Massimiliano Allegri dopo la battuta d’arresto all’esordio.

Cremonese-Sassuolo 3-2. I grigiorossi dunque si godono il momento magico e guardano tutti dall’alto con 6 punti nelle prime due gare di campionato. Partita pazza allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Si parte col doppio vantaggio dei padroni di casa per effetto dei gol di Terracciano al 37′ e di Vazquez al 39′. I neroverdi pareggiano con Pinamonti al 63′ e Berardi su rigore al 73′. Finale di partita concitatissimo con Manuel De Luca che sempre dal dischetto firma la rete della vittoria al 92′.

Lecce-Milan 0-2. In realtà i rossoneri avevano segnato 4 gol ma due sono stati annullati dal Var. Infatti, allo stadio Via del Mare, il match si sblocca dopo 4 minuti grazie a un colpo di testa di Gabbia; il Var, però, richiama l’arbitro al monitor e il direttore di gara dopo revisione annulla per un fallo su Coulibaly. A seguire, Gimenez si divora il vantaggio da due passi.

Le reti entrambe nel secondo tempo. Nella ripresa, sempre l’attaccante messicano trova la via del gol, ma è ancora una volta il Var ad annullare per posizione di fuorigioco. Nessun dubbio, né irregolarità, invece, al 66′ quando Loftus-Cheek con un’incornata su morbido cross di Modric, regala il vantaggio agli ospiti. All’86’ Pulisic mette il punto esclamativo sul match firmando il raddoppio dopo una colossale dormita della difesa salentina.