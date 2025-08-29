Vuole entrare in psichiatria brandendo un coltello: fermato dai poliziotti

Un uomo è stato fermato oggi nei pressi del reparto psichiatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza con in mano un coltello. Dopo le aggressioni verbali di ieri agli operatori del Suem 118, nel giro di sole 24 ore un nuovo grave fatto di cronaca funesta il lavoro del personale sanitario del nosocomio berico.

I fatti sono accaduti oggi, venerdì 29 agosto, intorno alle 13, quando una persona già nota ai servizi dell’Ulss 8 Berica è stata fermata dalle forze dell’ordine mentre tentava di entrare nel reparto di psichiatria con in mano un coltello. L’uomo è stato fermato dagli agenti prima che potesse arrecare danno ad altri pazienti o al personale sanitario.

Nessun dipendente dell’azienda o altro utente è stato ferito. La persona è stata accompagnata in pronto soccorso per un inquadramento clinico e un proseguimento delle cure.

“Ringrazio gli operatori sanitari presenti in quel momento che hanno gestito la situazione al meglio, senza creare panico – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica – e la Polizia di Stato che è intervenuta sia con gli agenti presenti nel presidio fisso all’interno dell’ospedale, sia con una pattuglia giunta a supporto”.

