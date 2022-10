Serie A, Cremonese-Udinese 0-0 e Spezia-Fiorentina 1-2

Nelle partite delle 15 della dodicesima giornata di Serie A è finito con un pareggio 0 a 0 il match tra Cremonese e Udinese con i friulani che non vincono da quattro partite e salutano così la zona Europa, mentre i ragazzi di Alvini restano ultimi in classifica. Una partita equilibrata da entrambe le squadre senza particolari occasioni da gol tranne nel finale per un contropiede di Dulofeu che ha calciato alto da dentro l’area.

Vittoria invece per la Fiorentina in casa dello Spezia per 2-1. Al 14’ Milenkovic firma il vantaggio dei Viola, poi il palo nega il raddoppio immediato di Jovic, mentre al 35’ Nzola segna il pareggio. Nella ripresa ci provano Kouamé e ancora Jovic, dall’altra parte entra Strelec e si rende pericoloso. All’82’ viene espulso Nikolaou e lo Spezia resta in 10. Nel finale il vantaggio della Fiorentina: Ikoné premia il taglio di Kouamé, lucido nel cercare l’assist in mezzo per Saponara che, con un rimpallo, chiama l’ex Dragowski al miracolo e sulla ribattuta conclude Cabral. Dalle 18 scendono in campo Lazio-Salernitana e nel posticipo serale Torino-Milan. Domani si chiude il turno con Verona-Roma e Monza-Bologna.