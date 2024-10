Serie A: gli anticipi del venerdì sorridono ad Udinese e Torino

Negli anticipi del venerdì della 9ª giornata di Serie A, il Torino batte 1-0 il Como e ritrova la vittoria dopo tre sconfitte di fila. Vince anche l’Udinese 2-0 contro il Cagliari e si regala un’altra notte nella zona nobile della classifica: i friulani salgono infatti a 16 punti, agguantando, momentaneamente, la Juventus al terzo posto in classifica. I bianconeri scenderanno in campo stasera alle 20.45 contro l’Atalanta. Alle 15 Napoli Lecce. Bologna Milan è stata rinviata a causa del maltempo.

Udinese – Cagliari. I friulani battono i sardi 2-0. A sbloccare il match allo Stadio Friuli ci pensa il solito Lucca di testa (38’), mentre il raddoppio porta la firma di Davis (78’). Rossoblù costretti a giocare in dieci dal 30’ per l’espulsione di Makoumbou (doppio giallo). Buona prestazione dell’Udinese che porta a quattro le vittorie su cinque gare giocate tra le mura amiche, sale a 16 punti in classifica e si conferma la squadra rivelazione di questo avvio di Serie A. Brutta battuta d’arresto invece per il Cagliari, reduce da tre risultati utili consecutivi: i sardi restano fermi a 9 punti.

Torino – Como. I granata battono 1-0 i lariani e ritrovano la vittoria dopo tre sconfitte di fila. Il primo tempo è del Como ma Fadera si fa murare da Milinkovic-Savic. Il Torino cresce nella ripresa, ma Audero dice no al colpo di testa di Lazaro. Poi sale in cattedra Milinkovic-Savic, che salva due volte su Strefezza e si supera con l’aiuto della traversa sul sinistro di Nico Paz. Nel momento migliore degli ospiti, al 75′ Braunoder combina il pasticcio: folle retropassaggio corto in tuffo di testa sul quale si avventa Njie che salta Audero e realizza il primo gol in Serie A in carriera. Al 96′ il portiere serbo salva su Mazzitelli. Gli uomini di Vanoli tornano alla vittoria e salgono a quota 14 punti in classifica. Il Como resta fermo a 9.