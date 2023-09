Serie A: il Genoa travolge la Roma al Ferraris. Pari gli altri due posticipi

La sesta giornata di serie A si chiude il crollo della Roma al Ferraris. Il Genoa ha travolto 4-1 la formazione di Mourinho, grazie alla rete di Gudmundsson dopo appena 5 minuti dal fischio d’inizio. Al 22′ arriva il pareggio di Cristante, ma al minuto 45 i liguri riprendono il con un super gol di Retegui. Nella ripresa Roma che letteralmente si sgretola sotto i colpi Thorsby (74′) e poi Messias (81′) che cala il poker.

Roma mai così male. Per i giallorossi 11 gol subiti e 5 punti in sei partite, superata in classifica proprio dal Genoa.

Josè Mourinho: “La solidità difensiva è venuta meno”. Il tecnico giallorosso è consapevole della situazione difficile che sta vivendo la squadra. “La gente criticava gli errori di Ibanez con la palla, che sono successi qualche volta, ma ci dava una solidità incredibile. Smalling è una pedina che ci manca molto. Però questa solidità persa non è dovuta solo ai giocatori che non abbiamo, perché si può avere anche con un lavoro collettivo importante ed è vero che questo è venuto un po’ meno. Ogni tiro che ci fanno in porta è gol e non per colpa di Rui Patricio. Ogni partita è così e questo è il momento che stiamo vivendo”. “Questo è il gruppo che abbiamo e con questi ragazzi, con pregi e difetti, dobbiamo uscire da questa situazione. Non c’è tempo per piangersi addosso, anche se dentro ovviamente stiamo molto male. La prossima partita è molto importante per noi” ha concluso Mou.

Frosinone – Fiorentina: 1-1. Sfuma l’ennesima vittoria per la squadra di Italiano, mentre il Frosinone si conferma in ottima forma. Nonostante il ritorno di Nico Gonzalez i viola vengono frenati dagli uomini di Eusebio Di Francesco. Alla rete di Gonzalez al 19′ replica Soulé al 70′. Per i ciociari si tratta del quinto risultato utile consecutivo, mantenendo anche l’imbattibilità allo Stirpe da tre gare, salvati dall’ottimo Turati. La Viola spreca l’occasione di agganciare la Juventus e si ferma al quinto posto con 11 punti, al fianco di Lecce e Napoli.

Pari anche tra Monza e Bologna: 0-0 all’U-Power Stadium. Un pari maturato tra polemiche e due gol annullati ad entrambe le formazioni che portano a casa la terza X consecutiva in un incontro privo di reti. Il Var ferma Dany Mota per un fuorigioco millimetrico nel corso del primo tempo, mentre il gol di Ferguson è annullato da un fallo di Zirkzee. Espulso Saelemaekers nel finale. Dopo il pari i brianzoli sono a sei punti in classifica, uno in meno degli emiliani.