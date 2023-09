Previsioni meteo 29/09-01/10, ancora caldo fuori stagione e assenza di nuvole

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione continua a dominare l’Europa centro-meridionale tenendo lontane le perturbazione che rimangono a latitudini ben più alte del nostro territorio. Negli ultimi giorni le temperature massime nel Vicentino si sono attestate intorno ai 28 gradi. Valori ovviamente ben oltre le medie del periodo che però potrebbero essere ancora ritoccate verso l’alto nelle prossime giornate.

VENERDI 29 SETTEMBRE

Giornata serena su tutta la provincia vicentina con un clima che rimane molto mite per il periodo a cavallo tra la fine di settembre e i primi giorni del mese di ottobre. In quota, invece, si assisterà a un temporaneo calo dello zero termico ma che non andrà in alcun modo ad influire sulle temperature in pianura.

SABATO 30 SETTEMBRE

Sereno la mattina. Nel pomeriggio sarà possibile qualche velatura nuvolosa in arrivo da nord. Estremi termici in pianura tra 14 e 28 gradi.

DOMENICA 1 OTTOBRE

L’alta pressione coi suoi massimi valori si posizionerà proprio sopra il nord Italia. Giornata tersa e soleggiata con punte di 29 gradi sul Vicentino, valori a cui assistiamo i questi giorni quasi da record per inizio ottobre.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

A metà della prossima settimana correnti più fresche da nord faranno scendere le temperature di qualche grado. Non sono però previsti peggioramenti del tempo.