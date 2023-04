Serie C: il L.R. Vicenza mostra segni di risveglio battendo il Trento. Top&Flop Biancorossi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A quattro giornate dalla fine della regular season il L.R. Vicenza sconfigge 2-0 il Trento di mister Tedino mostrando alcuni piccoli segnali di ripresa rispetto alle gare precedenti. I biancorossi chiudono la pratica con un gol per tempo apre Tjaš Begić e chiude Nicola Dalmonte grazie ad una prodezza balistica. Biancorossi in totale controllo del match dal primo all’ultimo minuto con un equilibrio tattico che tanto è mancato nel corso del campionato. Gli ospiti si sono presentati al Menti con il chiaro intento di portare a casa un punto ma non sono mai stati in grado di offendere, nemmeno i gravi errori commessi in difesa hanno permesso a Pasquato e compagni di trovare la via del gol. Il Lane è chiamato ora ad un tour de force che lo vedrà impegnato già giovedì 6 aprile con la difficile trasferta di Crema, dove troverà ad attenderlo una Pergolettese obbligata a vincere per entrare nel gruppo play off. Martedì 11 aprile di nuovo in campo per la finalissima di ritorno della Coppa Italia e poi ancora domenica 16 aprile ospiterà al Menti il Pordenone prima dell’ultima di campionato con il Piacenza che potrebbe, a quel punto, non aver più nulla da chiedere al torneo.

ANALISI- Mister Dan Thomassen è chiamato a compiere una vera e propria impresa, quella di dare a questa squadra una propria identità in un solo mese; obbiettivo fallito dalle due precedenti gestioni tecniche nei sette mesi fin qui trascorsi. Contro il Trento il Vicenza ha giocato un buon primo tempo grazie al nuovo modulo che ha visto lo schieramento di Greco e Zonta davanti ai quattro difensori Valietti, Pasini, Cappelletti e Bellich. Dalmonte, Stoppa e Begić posizionati a sostegno dell’unica punta Rolfini. Qualche buona trama di gioco si è vista con palla a terra a cercare le tre talentose sottopunte che hanno spaziato in lungo e largo nella trequarti trentina. Stoppa e Dalmonte sono stati vere spine nel fianco per i propri avversari con un Zonta molto ispirato sia nella fase di costruzione che in quella di interdizione. Purtroppo balla ancora la difesa con gravi errori commessi da Cappelletti, Valietti e in alcuni casi anche Pasini. Nella ripresa il Lane cala un po mostrando i propri limiti ma, a differenza delle precedenti partite, non demorde e trova il raddoppio con un eurogol di Dalmonte. I segnali di ripresa ci sono, bisogna lavorare su questo punto e cercare di dare sicurezza alla difesa, solo così si possono affrontare i play off e le ultime tre gare di campionato serviranno all’allenatore biancorosso per provare ulteriori soluzioni tattiche in cerca di conferme.

TOP&FLOP- Domenica quasi perfetta per i biancorossi, di fronte ad un pubblico meraviglioso, oltre settemila i presenti, è arrivata una vittoria meritata, voluta e conquistata con alcune buone giocate. Da segnalare, però, anche dei flop come Daniel Cappelletti voto 4,5: almeno tre gravi errori che potevano costare molto caro ai compagni. Federico Valietti voto 5: sembra in difficoltà, Attys lo salta di netto in un paio di occasioni, soffre fino a quando Tedino decide di toglierlo dal campo. Nicola Pasini voto 5: commette un fallo che gli vale il cartellino giallo, l’ennesimo di questa stagione. Stefano Giacomelli voto 5,5: entra quando il risultato è ormai in ghiacciaia ma sbaglia due importanti occasioni, non è da lui. Tra i top di giornata vanno segnalati Nicola Dalmonte voto 7: un grande gol a coronamento di una buona partita, non è obbligato a ripiegare per difendere e questo lo porta a spaziare molto nel fronte d’attacco. Matteo Stoppa voto 7,5: in assoluto il migliore in campo, i gol passano per i suoi piedi, inventa, salta l’avversaro e conclude in porta; non gli si può chiedere di più. Loris Zonta voto 6/7: prestazione di sostanza per il numero 6 biancorosso; va spesso sul fondo lasciando sul posto il proprio avversario, a centrocampo chiude e serve bene i compagni in attacco. In giornata di grazia. Tjaš Begić voto 6,5: il terzo centro stagionale arriva dopo una splendida azione, si muove bene anche se servito poco. Peccato per il quasi autogol calciando addosso a Iacobucci in un’azione molto confusa. Alessandro Iacobucci voto 6/7: tre buoni interventi scaturiti da errori dei propri compagni, però risponde sempre presente. Dimostra sicurezza tra i pali e in uscita, da rivedere alcuni rilanci con i piedi ma per il resto offre sicuramente una buona prova. Sufficienza piena per tutti gli altri giocatori scesi in campo. Bene anche Dan Thomassen voto 6,5: l’allenatore biancorosso prova una nuova soluzione tattica e il risultato è figlio anche di questa scelta.

Highlights L.R. Vicenza – Trento 2 – 0

