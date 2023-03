Serie A. Il Napoli batte l’Atalanta: +18 sull’Inter. La Lazio frena. Torna a vincere l’Udinese

Negli anticipi del sabato della 26esima giornata di serie A Bologna e Lazio si annullano a vicenda e portano a casa solo un punto a testa. Il Napoli batte l'Atalanta e riprende la corsa scudetto. Torna a vincere l'Udinese che al Castellani batte l'Empoli.

Bologna-Lazio 0-0. Al Dall'Ara le formazioni di Thiago Motta e di Maurizio Sarri non vanno oltre il pari in quella che è stata una sfida avara di occasioni da gol. La più eclatante è capitata ai rossoblù con Ferguson che al 28' ha colpito un palo da pochi passi. Per la Lazio, reduce da tre vittorie di fila in campionato e dall'impegno europeo, occasione mancata per salire al secondo posto alle spalle del Napoli.

Napoli-Atalanta 2-0. Gli uomini di Spalletti si lasciano alle spalle la sconfitta con la Lazio e continuano a volare verso il terzo scudetto. Nel primo tempo Musso tiene a galla i suoi, con tre parate: due su Politano e una su Kvaratskhelia. Nella ripresa gli azzurri aumentano i giri del motore e al 60' sbloccano il match con uno slalom del georgiano, concluso con un destro sotto la traversa. Al 77' Rrahmani di testa chiude il match.

Empoli-Udinese 0-1. La squadra di Sottil dopo 2 mesi rialza la testa e torna a vincere battendo di misura l'Empoli 1-0 e portandosi momentaneamente a quota 35 punti come Bologna e Juve. Al Castellani primo tempo Parisi salva il risultato su Udogie, poi Caputo non trova la porta dopo una grande di parata di Silvestri su Satriano. Nella ripresa ci pensa Becao (54') a decidere il match di testa con la complicità di una deviazione di Luperto su calcio d'angolo.