Trattore agricolo prende fuoco. Salvo l’agricoltore, all’opera i pompieri

Poco prima delle 16 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo della frazione di Maragnole, nella cittadina di Breganze per l’incendio di un piccolo trattore per la movimentazione della terra. Ingenti i danni al mezzo ma non si registrano persone ferite o intossicate.

Pare che il conduttore, dopo aver notato il malfunzionamento del macchinario di un’azienda locale e aver percepito un odore acre e la fuoriuscita del fumo, sia sceso un attimo prima dello scoppio e di una vampata di fuoco.

Sul posto è stata inviata la squadra operativa del 115 del distaccamento di Bassano del Grappa, con i pompieri impegnati a limitare i danni e mettere in sicurezza l’area onde evitare l’estensione delle fiamme, considerando anche la vegetazione resa arida dalla siccità. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno spento con la schiuma il mezzo agricolo andato irrimediabilmente distrutto.

1 di 4

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra d’emergenza bassanese intervenuta sul posto, acquisendo la testimonianza dell’agricoltore messosi in salvo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.