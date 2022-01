Serie A, il primo anticipo è nel segno del Verona che si porta a ridosso delle big

Andati in archivio gli ottavi di finale di Coppa Italia, riecco il massimo campionato di calcio. La 23° giornata di Serie A è scattata di venerdi con il primo anticipo: Verona-Bologna. Allo stadio Bentegodi finisce 2-1 per l’Hellas che torna a ridosso delle prime 8 in classifica, in attesa delle altre partite di questo turno che poi sarà seguito dalla sosta per le Nazionali.La bella Hellas del tecnico croato ribalta il Bologna di Mihajlovic sempre più in crisi anche se ancora in zona tranquilla rispetto alle sabbie mobili della retrocessione. Vittoria meritata per i padroni di casa in una gara in cui costruiscono molto e ci provano fino all’ultimo, fino a riuscire a spuntarla.

La partita. Partono subito forte gli scaligeri che costruiscono un paio di occasioni con Simeone e Ilic. Ma al 14′ Orsolini punisce un’incertezza difensiva veronese con Gunter che salta a vuoto; e comunque, pezzo di bravura di Orsolini che si coordina e colpisce di precisione battendo l’incolpevole Montipò. Caprari pareggia al 38′, poi all’85’ Kalinic diventa match-winner. Curiosità statistica: il Verona non batteva il Bologna in casa in Serie A dal 2001, in generale non lo batteva dal 3-1 del 2005. Digiuno finito.