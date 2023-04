Serie A. Il Torino piazza il colpo all’Olimpico: Sarri ko. Pari il derby ligure

Negli anticipi del sabato della 31esima giornata di Serie A il Torino piazza il colpo all’Olimpico battendo 1-0 la Lazio. I granata riescono a mandare ko gli uomini di Sarri grazie alla rete di Ilic (43′). Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Un pareggio che non serve ai blucerchiati ad un passo dalla retrocessione e che non fa felice nemmeno gli spezzini, sempre quartultimi ma con un solo punto di vantaggio sul Verona. All’Arechi la Salernitana travolge il Sassuolo 3-0. Paulo Sousa e i suoi salgono così a 33 punti, Sassuolo fermo a quota 40.

Lazio – Torino 0-1. Si ferma a otto risultati utili di fila in campionato il bilancio positivo della Lazio che all’Olimpico si fa sorprendere dal Torino. Dopo due mesi di imbattibilità il passo falso potrebbe costare caro agli uomini di Sarri che possono essere superati in classifica dalla Juventus che oggi affronta il Napoli. In una gara tirata e di studio, i granata riescono a mandare ko gli uomini di Sarri grazie alla rete di Ilic (43′), gol su cui pesa l’errore di valutazione di Provedel. Toro che sale al 10° posto, Lazio che non riesce ad allungare per il secondo posto, con la Juventus che ha l’occasione del sorpasso sugli uomini di Sarri.

Sconfitta che fa male a Maurizio Sarri, che nel post partita è furioso contro l’arbitro Ghersini: “L’arbitraggio è stato discutibile, bisogna però fare un plauso ai ragazzi perché non sono andati fuori di testa. Il nervosismo è venuto fuori, siamo stati penalizzati. È un arbitro da fermare, se non lo fermano sarei preoccupato”. In conferenza poi l’affondo: “Campionato falsato”.

Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. A passare per primi in vantaggio sono i padroni di casa al 23′ con un bel colpo di testa di Amione. La ripresa si apre con la protesta dei tifosi di casa (fumogeni e cori contro la società), che costringe l’arbitro Maresca a sospendere la gara per diversi minuti. La squadra di Semplici gioca meglio e trova il pareggio sempre di testa con Verde (59′), entrato alla mezzora per l’infortunato Maldini, uscito dal campo in lacrime.

Salernitana – Sassuolo 3-0. Non c’è storia all’Arechi dove inizia subito male la sfida per i neroverdi, puniti da Pirola al 9′, poi ecco lo show di Dia: l’ex Villarreal trova il raddoppio al 20′, incendia la corsia sinistra e al 65′ serve l’assist per il definitivo 3-0 di Lassana Coulibaly. Paulo Sousa e i suoi salgono così a 33 punti, +7 sulle terzultime. Sassuolo fermo a quota 40.