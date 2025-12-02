Serie A: la Cremonese espugna Bologna e stoppa l’ascesa dei rossoblù

Si chiude con una sorpresa la tredicesima giornata di Serie A. Nel “Monday Night” del Dall’Ara, colpaccio della Cremonese di Davide Nicola che vince 3-1 a Bologna. Sul taccuino del match spicca la doppietta di Vardy, a segno al 35′ e al 50′, dopo che l’ex Udinese Payero aveva sbloccato la sfida al 31′. Inutile il calcio di rigore trasformato da Orsolini nel recupero del primo tempo.

In tal modo, i felsinei mancano l’aggancio in classifica a Roma e Inter (aggancio al terzo posto che sarebbe stato realtà in caso di vittoria rossoblù), mentre i lombardi tornano a vincere dopo tre sconfitte consecutive portandosi a un rassicurante +7 dal Pisa terzultimo in graduatoria.

Il primo tempo. L’avvio di gara è equilibrato, ma sono i padroni di casa a sfiorare il vantaggio: palo di Orsolini. Dopo la prima mezz’ora di gioco, però, due errori di Casale spianano la strada alla Cremonese. L’ex difensore del Verona, infatti, al 31′ tiene in gioco Payero sul lancio di Bianchetti che pesca il centrocampista argentino bravo a battere Ravaglia. Passano quattro minuti e il centrale di Italiano perde palla: stavolta, Bonazzoli serve Vardy che non fallisce il raddoppio. In chiusura dei primi 45 minuti Bianchetti intercetta con la mano un passaggio di Castro e Orsolini realizza il penalty che accorcia le distanze.

La ripresa. Nel secondo tempo Italiano toglie Dominguez e Casale, tra i peggiori; a quel punto ci sia aspetta il completamento della rimonta bolognese. Ma, la musica non cambia e al 50′ Jamie Vardy cala il tris: lancio di Bianchetti, cross di Barbieri e l’attaccante campione d’Inghilterra nel 2016 con il Leicester di Claudio Ranieri, approfitta dell’uscita sbagliata del portiere Ravaglia. Gli altri due cambi decisi dal tecnico del Bologna (dentro Dallinga e Bernardeschi) servono a poco anche perchè l’estremo difensore dei grigiorossi Audero salva su Castro.