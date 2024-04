Serie A: la festa dell’Inter. Atalanta, vittoria che profuma di Champions. Tra Napoli e Roma è solo pari. Fiorentina-Sassuolo 5-1

Dopo aver battuto il Torino 2-0, l'Inter ha festeggiato il ventesimo scudetto assieme ai propri tifosi: i due pullman scoperti partiti da San Siro sono arrivati in Piazza Duomo alle 23. E sempre ieri per la 34a giornata di Serie A 2-2 tra Napoli e Roma. Pareggio che serve poco a entrambe le squadre: gli azzurri dicono addio alle residue speranza di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi rischiano il quinto posto, con l'Atalanta che battendo l’Empoli 2-0 è a soli 2 punti di distanza e con una gara in meno. Pari anche tra Udinese e Bologna. Al dall’Ara finisce 1-1 e i rossoblu falliscono l'aggancio al terzo posto in classifica della Juventus. Manita della Fiorentina al Sassuolo. Al Franchi finisce 5-1.

Inter – Torino. Già campione d'Italia con lo scudetto della seconda stella, l’Inter si ripete a San Siro: batte 2-0 il Torino e aggiunge altri tre punti che consentono ai nerazzurri di proseguire la caccia al record per superare i 98 di Mancini. Decisivo Calhanoglu a segno due volte tra il 56' e il 60': sinistro vincente e rigore perfetto. Alle 16 sono partiti i due pullman scoperti che hanno girato per Milano. Alle 23 la squadra è arrivata al Duomo. Giocatori e allenatori si sono affacciati dalla terrazza Duomo 21 per prendersi l'abbraccio dei tifosi in delirio, tra cori e qualche sfottò contro il Milan. Boato per Lautaro Martinez, tra i più scatenati Barella e Dimarco. L'ultimo a parlare Simone Inzaghi: “Finalmente siamo qui a festeggiare, oltre ai ringraziamenti nella sera del derby per questi fantastici giocatori penso sia un premio meritato per tutti voi, abbracciatevi ed esultate. E ora, tutti insieme: 'I campioni dell'Italia siamo noi.'”

Fiorentina – Sassuolo. Reduce dall'eliminazione dolorosa in Coppa Italia nella semifinale contro l'Atalanta, la Viola si riscatta e lo fa contro il Sassuolo. Al Franchi finisce 5-1 grazie alle reti di Sottil, la doppietta di Nico Gonzalez e i gol di Martinez Quarta e Barak. Inutile il gol del momentaneo 2-1 dei neroverdi firmato da Thorstvedt. Sorride Italiano, che aggancia il Napoli a quota 50 punti con una gara da recuperare, e sprofonda sempre di più Ballardini, penultimo a cinque punti dal quart'ultimo posto di Frosinone, Empoli e Verona con sole quattro gare da giocare.

Napoli – Roma. Al Maradona finisce 2-2, un pareggio che serve poco a entrambe le squadre: gli azzurri dicono addio alle flebili speranze di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi rischiano il quinto posto. Durante la partita Dybala sblocca il match su rigore al 59', il pareggio dei padroni di casa al 64' con Olivera (decisiva la deviazione di Kristensen). Poi Osimhen, sempre su rigore, ribalta il match all'84', ma Abraham all'89 ritrova il gol dopo un anno e fissa il risultato finale.

Atalanta – Empoli. La Dea sorride e non sbaglia contro l'Empoli. Finisce 2-0 contro la formazione toscana, ora a pari merito con Frosinone e Verona (a +2 sulla terzultima), e la sbloccano su rigore: Pasalic trasforma al 41', Lookman raddoppia nella ripresa. Nasce così una vittoria che porta Gasperini a -2 dal quinto posto (con una gara in meno) e dalla qualificazione in Champions League.

Udinese – Bologna. Agli uomini di Motta non riesce l'aggancio alla Juventus terza in classifica. La partita contro i friulani non è andata oltre l'1-1. Al Dall'Ara il Bologna viene sorpreso al 45' da Payero poi Nella ripresa alza il ritmo e, dopo essere rimasto in inferiorità numerica al 64' per l'espulsione di Beukema, trova il pareggio con una punizione di Saelemaekers al 78'.