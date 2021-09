Serie A, la terza giornata va in archivio con la vittoria del Bologna. Al via la Champions con Juve e Atalanta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Monday Night della terza giornata della Serie A di calcio 2021-2022, fa sorridere il Bologna. I rossoblù, infatti, superano l’Hellas Verona con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Mattias Svanberg al minuto 78, dopo un match dai pochi colpi di scena. Ospiti che si rendono pericolosi soprattutto con un colpo di testa di Simeone, ma nel complesso poco incisivi. Dopo la rete di Svanberg, i rossoblù riprendono vigore e cercano subito il raddoppio con un altro colpo di testa, questa volta di Skov Olsen, fuori di poco. Nel finale si presenta un’altra grande occasione, nata da un caotico calcio d’angolo, ma Arnautovic calcia altissimo. Grazie a questa vittoria la squadra di Mihajlovic si porta in sesta posizione a quota 7 punti, mentre i gialloblù di Mr. Di Francesco rimangono fanalino di coda a 0 punti, come la Salernitana.

E oggi riparte la Champions League: fischio d’inizio per le italiane alle 21. Le prime delle quattro italiane impegnate sono Juventus ed Atalanta, domani Inter e Milan.

Malmoe – Juventus. Max Allegri vuole cancellare il disastroso avvio in campionato. “Dobbiamo affrontare le partite con serenità perché comunque, anche con punti in più in campionato avresti visto le cose in modo diverso ma le prestazioni sarebbero state le stesse. Sabato abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi. Sabato abbiamo giocato con un centrocampo che tra di loro forse non si conoscevano neanche. Hanno fatto anche troppo bene. L’importante è creare i presupposti per vincere”.

La formazione: contro il Malmoe, squadra squadra molto fisica, la Juventus si presenta al completo. Rispetto alla trasferta di Napoli l’allenatore bianconero potrà contare sul rientro dei calciatori sudamericani. Non ci sarà, invece, Federico Chiesa, a riposo a causa precauzionale, per un affaticamento muscolare. L’azzurro, campione d’Europa, ha lavorato a parte nell’allenamento di rifinitura prima della partenza per la Svezia, ma non è stato convocato. Il suo rietro forse domenica per la sfida con il Milan. Niente convocazione anche per Bernardeschi, Arthur e Kaio Jorge. In porta, osservato speciale sarà Szczesny, sotto la lente d’ingrandimento di Mr. Allegri, dopo i tanti errori pagati a caro prezzo dalla squadra. Davanti spazio a Dybala e Morata, sugli esterni del 4-4-2 pensato da Allegri, dovrebbe toccare a Cuadrado e Rabiot. In difesa più chances per de Ligt al fianco di Bonucci.

Villarreal – Atalanta. Anche gli uomini di Gasperini sono reduci da una sconfitta in campionato contro la Fiorentina è quella con il Villarreal può essere la partita del riscatto. “Sappiamo il valore del Villarreal – ha dichiarato Gasperini a Sky Sport – e sappiamo come si esprime soprattutto in casa. Sarà una partita molto importante anche per approcciare bene il girone. Sono una squadra nel vero senso della parola, merito di un grande allenatore come Emery: possono cambiare faccia e giocare in tanti modi, le vittorie in Europa League sono già un biglietto da visita per lui. Servirà una partita quasi perfetta”.

La formazione: in campo contro gli spagnoli Gasperini dovrà fare a meno del lungodegente Hateboer e di Muriel. L’attaccante colombiano si è sottoposto agli esami di routine l’8 settembre per un problema muscolare non di poco conto. Si temeva uno stop di diverse settimane e così è stato. Recuperato invece Zapata con Malinovskyi e Pessina in appoggio. Esordio stagionale per de Roon, squalificato in campionato. Al suo fianco potrebbe esserci Freuler.