Serie A, l’Inter batte il Genoa, il Napoli vince a Verona all’ultimo secondo

In questa ventisettesima giornata di Serie A l’Inter trova la sua ottava vittoria consecutiva in campionato piegando a San Siro 2-0 il Genoa e volando momentaneamente a +13 sul Milan: al 31’ un gran gol di Dimarco sblocca la gara. Nella ripresa, Calhanoglu raddoppia su calcio di rigore nato da un fallo di mano di Amorim dopo un altro palo colpito dai padroni di casa. Il gol del turco dal dischetto chiude i conti: l’Inter sale dunque a 67 punti, aspettando il Milan chiamato a rispondere a Cremona. A prescindere dal risultato dello Zini, però, i nerazzurri arriveranno lanciatissimi al Derby dell’8 marzo. Resta a quota 27, invece, il Genoa, che conserva comunque il +3 sul Lecce terzultimo.

“Era importante, sapevamo quanto importante fosse questa partita: dovevamo ritrovare energie” queste le parole di Chivu a Dazn che non fa nessuna distinzione fra le big, come il Milan nel derby dell’8 marzo, e le piccole: “Prepariamo ogni partita al meglio, dando tutto con il giusto approccio mentale e fisico, a prescindere dall’avversario che affrontiamo. Poi si può vincere o perdere, ma dando il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto: mancano 11 partite e ci sono 33 punti in palio, c’è ancora da fare e dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto negli ultimi 2 mesi e mezzo”. Poi il tecnico pensa al Como e dice: “Sarà una semifinale di Coppa Italia importante”.