Serie A, l’Inter batte il Genoa, il Napoli vince a Verona all’ultimo secondo
In questa ventisettesima giornata di Serie A l’Inter trova la sua ottava vittoria consecutiva in campionato piegando a San Siro 2-0 il Genoa e volando momentaneamente a +13 sul Milan: al 31’ un gran gol di Dimarco sblocca la gara. Nella ripresa, Calhanoglu raddoppia su calcio di rigore nato da un fallo di mano di Amorim dopo un altro palo colpito dai padroni di casa. Il gol del turco dal dischetto chiude i conti: l’Inter sale dunque a 67 punti, aspettando il Milan chiamato a rispondere a Cremona. A prescindere dal risultato dello Zini, però, i nerazzurri arriveranno lanciatissimi al Derby dell’8 marzo. Resta a quota 27, invece, il Genoa, che conserva comunque il +3 sul Lecce terzultimo.
“Era importante, sapevamo quanto importante fosse questa partita: dovevamo ritrovare energie” queste le parole di Chivu a Dazn che non fa nessuna distinzione fra le big, come il Milan nel derby dell’8 marzo, e le piccole: “Prepariamo ogni partita al meglio, dando tutto con il giusto approccio mentale e fisico, a prescindere dall’avversario che affrontiamo. Poi si può vincere o perdere, ma dando il massimo. Lo scudetto ancora non è vinto: mancano 11 partite e ci sono 33 punti in palio, c’è ancora da fare e dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto negli ultimi 2 mesi e mezzo”. Poi il tecnico pensa al Como e dice: “Sarà una semifinale di Coppa Italia importante”.
Il Napoli batte 2 a 1 al Bentegodi un ottimo Verona e trova tre punti fondamentali per la corsa Champions. La sfida si è sbloccata già al 2′: dal cross di Vergara, il colpo di testa di Højlund è quello vincente. All’intervallo, Conte lascia negli spogliatoi Spinazzola inserendo Gutiérrez, ma la formazione campione d’Italia in carica non chiude la partita anche per via di un’occasione fallita da Vergara e a metà ripresa viene punita: sugli sviluppi di calcio d’angolo, lo stesso Højlund allontana di testa e poi devia in porta la conclusione di Akpa Akpro, che al 64′ firma il pareggio. Conte inserisce l’ex Giovane e Lukaku che fa coppia con il danese, ma Montipò è attento su Elmas. Nel finale, però, la decide proprio la deviazione del belga di sinistro dopo un corner a 281 giorni dall’ultima rete: il Napoli fa festa e sale a 53 punti, consolidando il posto Champions dato che il Como resta a -5. Sempre più ultimo, invece, il Verona, che non si schioda da quota 15.