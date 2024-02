Serie A, l’Inter soffre, ma poi cala il poker contro la Roma. Ora è a +7 sulla Juventus

. I nerazzurri salgono a 60 punti e si portano ache sarà in campo lunedì sera contro l'Udinese.

La Roma, dopo 3 vittorie consecutive, incassa la prima sconfitta nella nuova gestione De Rossi rimanendo a 38 punti.

Il match. La Roma si fa viva subito. Il match decolla subito ed entrambe le squadre spingono per prendere il possesso del gioco. Al 17' su corner, Lukaku prolunga la traiettoria, Acerbi trova il colpo di testa vincente.

La Roma però riparte e trova il pareggio al 28': punizione di Pellegrini, colpo di testa di Mancini. E' Pellegrini a guidare la ripartenza giallorossa e fa correre El Shaarawy: controllo e conclusione, doppio palo e gol del 2-1 al 43'.

L'intervallo permette all'Inter di riordinare le idee: in 7 minuti, i nerazzurri ribaltano il match. Al 49' Thuram sfugge alla guardia di Mancini e gira alla perfezione il cross basso di Darmian, 2-2. Al 56' l'attaccante francese è determinante per il tris. Mkhitaryan mette in mezzo un pallone invitante, Angelino cerca di anticipare Thuram sul primo palo ma finisce per insaccare nella propria porta: 2-3. La Roma rischia di affondare definitivamente al 59', quando Pavard sfiora il gol con una conclusione precisa.

Per rivedere la Roma in avanti bisogna aspettare il 70' e la chance colossale per Lukaku, ma il forcing finale giallorosso non produce risultati e l'Inter, al 93', chiude i conti. Bastoni sfrutta il suggerimento di Arnautovic e firma il 4-2.

Le altre partite del sabato. La Lazio batte 3-1 il Cagliari alla Unipol Domus. Apre le marcature per i biancocelesti un autogol di Deiola al 26', raddoppio di Immobile al 49', accorcia le distanze Gaetano al 51' e Felipe Anderson al 65' fissa il punteggio sul 3-1 finale. In classifica la Lazio sale al 6° posto con 37 punti. Il Cagliari, al 4° ko di fila, resta al 18° posto insieme al Verona, a quota 18.

Nel match serale finisce 1-1- tra Sassuolo e Torino.

Oggi il resto del programma. Il lunch match è Fiorentina – Frosinone, poi alle 15 due partite: Monza – Verona e Bologna – Lecce. Alle 18 Genoa – Atalanta e alle 20:45 un altro big match con Milan – Napoli.

Rimane quasi invariato l'undici del Milan che affronterà il Napoli a San Siro: l'unica eccezione è Bennacer, che a centrocampo affianca Adli al posto dello squalificato Reijnders. Mazzarri, invece, conferma la difesa a tre con Ostigard che torna titolare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ballottaggio Cajuste-Zielinski. Mazzocchi sostituisce lo squalificato Mario Rui.

Chiude la 24esima giornata di Serie A, domani sera. Juventus – Udinese.