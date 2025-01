Serie A: l’Inter stecca nel recupero contro il Bologna e il Napoli ringrazia

Il Bologna si conferma tabù per Simone Inzaghi: al Meazza, un gol dello svedese Holm inchioda i campioni d’Italia sul 2-2 nel recupero della 19esima giornata di Serie A, e fa un favore alla capolista Napoli che conserva tre punti di vantaggio sui nerazzurri. Ma il mezzo passo falso interista non assicura ai partenopei il platonico titolo di campione d’inverno. Perchè? Perchè l’Inter ha sempre una partita in meno: deve recuperare la sfida di Firenze rinviata per il problema al cuore di Edoardo Bove. Oltretutto, Lautaro e compagni a oggi hanno una differenza reti di gran lunga migliore rispetto a quella della squadra di Antonio Conte: +17, contro il +10 degli azzurri. Ma, quest’ultimi hanno la miglior difesa del torneo con soli 12 gol al passivo e in Italia, lo sappiamo, quasi sempre lo scudetto va a chi subisce meno degli altri.Comunque, a parità di punti, in caso di vittoria nerazzurra al Franchi, e con il primo scontro diretto finito in parità, sarebbe l’Inter a laurearsi campione d’inverno. Di fatto, lo sapremo solo quando verrà recuperata Fiorentina-Inter e chissà quel giorno quale sarà la situazione di classifica. Adesso, però, il Napoli diventa la favorita numero uno per lo scudetto, soprattutto perchè Inter (a -3) e Atalanta (a -4) tra poco saranno impegnate nell’ennesimo tour de force, alla luce degli impegni di Champions League e Coppa Italia. La compagine campana invece potrà concentrarsi soltanto sul campionato e quindi su un solo impegno a settimana. La cessione di Kvara al Paris Saint Germain sarà di fatto indolore; anche perchè con i soldi incassati, il sostituto del georgiano sarà sicuramente di qualità.

Il tabellino di Inter-Bologna 2-2. Nella gara rinviata per l’impegno dei nerazzurri in Supercoppa italiana, sono gli emiliani a passare in vantaggio dopo 15 minuti grazie a una zampata di Castro. Immediata, però, la reazione dei padroni di casa che ribaltano il match già nel primo tempo: pareggio di Dumfries al 19′, raddoppio di Lautaro Martinez nel recupero della prima frazione di gioco. Nota lieta per il Toro: ritrova il gol a San Siro dopo oltre due mesi di astinenza. Nella ripresa, Inter più volte vicina al tris, ma, la rete di Holm al 64′ gela un Meazza già gelido causa meteo. Inutili gli assalti finali dei meneghini che dunque steccano dopo 6 vittorie di fila. Inzaghi paga le assenze pesanti e le deludenti prestazioni dei sostituti: Asllani su tutti.