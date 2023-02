Serie A: Napoli, tris per lo scudetto. La Juve vince ancora

La domenica di campionato vede il Napoli sempre più in fuga verso il terzo scudetto della sua storia. I partenopei al Maradona rifilano un tris alla Cremonese fanalino di coda e in attesa di Sampdoria-Inter volano a +16 sui nerazzurri secondi in classifica. Dopo qualche sofferenza iniziale, la super capolista passa in vantaggio nel primo tempo con il talentuoso georgiano Kvaratskhelia. Nella ripresa: il solito Osimhen (capocannoniere della Serie A con 17 gol) ed Elmas arrotondano il punteggio. Tutto facile per i ragazzi di Spalletti contro i grigiorossi di mister Ballardini? Per niente.

Anzi, è il caso di rispolverare un vecchio modo di dire: per i campani, il massimo risultato col minimo sforzo. Sì, perché per lunghi tratti il Napoli ha patito l’aggressività dell’ultima della classe, volenterosa ma sempre a secco di vittorie in questo torneo. Il punto esclamativo sul match è del madecone Elmas, ovvero: il 12° uomo della meravigliosa orchestra azzurra. Insomma, l’unica cosa brutta della serata è la maglia che sfoggiano gli azzurri. L’ennesima oscenità voluta dal marketing per celebrare il San Valentino che si avvicina.

Juventus, un’altra vittoria: all’Allianz Stadium contro la Fiorentina basta Rabiot. E la compagine di Max Allegri, in attesa di vedere come finirà il ricorso contro il -15 per le plusvalenze, sale a un punto dal settimo posto che vale la partecipazione alla prossima Conference League. Sempre che la Uefa non decida di escludere i bianconeri dalle Coppe alla luce delle inchieste portate avanti in Italia da giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Decisivo il gol del francese che al 34′ insacca di testa su cross di Di Maria. Sul taccuino della gara anche due gol annullati per fuorigioco a Vlahovic e Castrovilli.