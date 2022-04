Serie A: negli anticipi della 32esima vincono Juventus ed Inter, pareggiano Empoli e Spezia

Tutto come da copione per Inter e Juventus. Negli anticipi della 32esima giornata di Serie A vincono i nerazzurri ed i bianconeri contro l’Hellas Verona ed il Cagliari, anche se la squadra di Allegri ha dovuto faticare e penare più del previsto.

Nel pomeriggio, in un San Siro al limite della capienza, l’Inter chiude la pratica Hellas Verona nel primo tempo. In 8 minuti per essere precisi, tra il 22esimo e la mezz’ora: ci pensano Barella e Dzeko a mettere a segno i gol che valgono i tre punti ed il momentaneo -1 dal Milan atteso dall’impegno contro il Torino. Soddisfatto Simone Inzaghi: “Benissimo nel primo tempo, in gestione nella ripresa. Dovevamo dare seguito alla vittoria di Torino, altrimenti non sarebbe servito a niente. La vittoria di Torino ci ha dato grande fiducia, la mia non era mai venuta meno”.

Alla Unipol Domus la Juventus ha dovuto faticare più del previsto. Prima il vantaggio del Cagliari con il gol di Joao Pedro, il 12esimo in campionato, poi la rete dell’ex Pellegrini annullata dal Var, tocco di mano di Rabiot, ed il pareggio di De Ligt prima del duplice fischio. Nella ripresa il forcing bianconero porta la rete di Vlahovic. Tre punti e quarto posto consolidato. Allegri applaude la prestazione dei suoi: “Abbiamo subito poco o niente dal Cagliari. Vittoria importante perché abbiamo tenuto a distanza la Roma e le inseguitrici”.

Nel primo anticipo reti bianche tra Empoli e Spezia. Pareggio che forse poteva anche essere prevedibile per due squadre che hanno poco da chiedere alla classifica, che le vede fuori dalla lotta per non retrocedere anche se non aritmeticamente. Il vantaggio di toscani e liguri sul Cagliari, che ieri infila la quinta sconfitta consecutiva, è rassicurante per mantenere la categoria.