Serie A: Pasquetta al Maradona con Napoli-Roma, Alle 21 Atalanta-Hellas Verona

Pasquetta al Maradona con il big match tra Napoli e Roma: Josè Mourinho ieri ha omaggiato il Pibe de Oro nei quartieri spagnoli, con un mazzo di fiori nel luogo divenuto simbolo della leggenda del calcio. Subito riconosciuto da tanti turisti e tifosi, il portoghese è stato anche applaudito. Ma stasera alle 19 in campo sarà battaglia: lo Special One, reduce dalla qualificazione in semifinale di Conference League, vuole i tre punti per portarsi a -6 da Luciano Spalletti e continuare a sognare il 4° posto. Provati a centrocampo sia Oliveira che Veretout, Pellegrini è recuperato.

Il tecnico toscano invece pensa a un undici a trazione anteriore: i padroni di casa non possono permettersi passi falsi per non farsi sfuggire il treno scudetto, viste le vittorie di Inter e Milan. Allo stadio l’atmosfera sarà rovente: la Curva B superiore è esaurita, si va verso un impianto sold out. A dirigere l’incontro sarà Di Bello con dei numeri non troppo confortanti per i giallorossi. Con lui la Roma non vince da 9 partite di fila.

Ma Napoli-Roma non è l’unica sfida nel lunedì di Pasquetta: alle 21 si gioca infatti Atalanta-Hellas Verona. Gli uomini di Gian Piero Gasperini vogliono riscattarsi dopo l’amara notte in Europa League di giovedì scorso, che ha visto i nerazzurri uscire battuti dal confronto contro i tedeschi del Lipsia e fuori dalla competizione. Dall’altro lato la squadra di Tudor dopo il ko contro l’Inter si preparano ad affrontare un’altra trasferta complicata, che va a chiudere la 33esima di serie A.