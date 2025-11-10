Serie A: Roma e Inter nuova coppia al comando. Atalanta in crisi

Basta dare un’occhiata alla classifica dopo le gare dell’undicesima giornata, spicca un dato davvero molto interessante: le prime 6 squadre sono racchiuse in 5 punti, tra i 24 delle due battistrada Roma e Inter, e i 19 della Juventus sesta in graduatoria. Un turno che certifica i problemi del Napoli di Antonio Conte, battuto 2-0 da un bellissimo Bologna. Partenopei fermi a quota 22, mentre i sorprendenti felsinei di Vincenzo Italiano salgono a 21. Gli azzurri soffrono troppo quando non riescono a fare la partita contro avversari bravi a prendere l’iniziativa fisicamente e tecnicamente.

Roma e Inter al comando a braccetto. Due strane squadre: due squadre che finora non hanno mai pareggiato. Per loro: 8 vittorie e tre sconfitte. I giallorossi confermano di saper vincere anche in casa, non solo in trasferta. All’Olimpico, Udinese battuta 2-0 grazie a un gol per tempo: apre Pellegrini su rigore, chiude Celik, primo gol in Serie A per il turco. Quella di Gasperini è una squadra davvero tosta, non a caso è la miglior difesa del torneo con 5 reti al passivo. Mentre l'Inter, che al Meazza piega per 2-0 una mediocre Lazio, ha il miglior attacco del campionato con 26 gol fatti. Contro i biancocelesti decidono il gol lampo di Lautaro e il raddoppio di Bonny. La Lazio si sveglia solo nel finale.

Le altre e il quadro completo della domenica calcistica. Milan (22 punti) e Juventus negli anticipi perdono l’occasione di volare più in alto. Clamorosa la bambola rossonera a Parma. In casa bianconera invece il nuovo allenatore Spalletti, reduce dallo 0-0 nel derby col Torino, ha ancora bisogno di tempo per rimettere in piedi la Vecchia Signora. Lunch-match domenicale horror per l’Atalanta battuta 3-0 a Bergamo da un ottimo Sassuolo. E adesso il tecnico degli orobici Juric rischia seriamente l’esonero. A proposito di mister: grandi emozioni a Marassi per la sfida salvezza tra il nuovo Genoa di Daniele De Rossi, successore di Vieira sulla panchina del Grifone, e la Fiorentina di Paolo Vanoli, erede di Pioli in viola. Finisce 2-2 con i gigliati sempre fanalino di coda. E ora la sosta per gli impegni delle Nazionali.