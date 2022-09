Serie A: tris al Toro e Atalanta prima in classifica con la Roma

Va in archivio anche questo spezzatino infrasettimanale di campionato valido per la quarta giornata di Serie A. L’Atalanta a Bergamo batte 3-1 il Torino e si gode il primato in classifica con la Roma a quota 10 punti. Roma e Atalanta: una atipica coppia al comando. Ma questo ha sancito il massimo torneo calcistico italiano dopo 4 turni di una stagione particolarmente anomala causa i Mondiali in inverno in Qatar.

Una stagione atipica. Una stagione in cui si moltiplicano purtroppo gli infortuni di calciatori, perchè evidentemente le squadre hanno modificato la preparazione estiva per partire a mille e andare a mille fino a metà novembre quando la Serie A si fermerà per dare spazio al campionato del mondo in terra araba. Tutto un po’ condizionato dunque dall’imminente Mondiale.



Gewiss Stadium di Bergamo: Koopmeiners trascina l’Atalanta, 3-1 al Torino e primo posto con la Roma. Tre gol dell’olandese, di cui due su calcio di rigore. Inutile il gol di Vlasic per i granata. Nell’altra sfida andata in scena giovedì 1 settembre, Dia non perdona: la Salernitana al Dall’Ara strappa il pari col Bologna all’ultimo assalto. Arnautovic su rigore porta avanti i rossoblù, i campani reagiscono e spingono fino gol del pareggio firmato dal senegalese.

Calcio giocato a parte, è calato il sipario sulla sessione estiva di calciomercato. Come previsto, niente botti finali ma per le grandi solo cessioni importanti. La Juventus cede Zakaria al Chelsea (prestito con diritto di riscatto a 30 milioni) e Arthur al Liverpool (prestito oneroso), l’Inter prende Acerbi in prestito dalla Lazio. E poi, tante operazioni minori per le cosiddette piccole e medio-piccole. Nel prossimo week end 5° giornata di A con i big-match Milan-Inter e Lazio-Napoli.