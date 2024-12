Serie A: tris per Milan e Bologna, in parità il derby Como-Monza

Dopo l’anticipo del venerdi che ha visto la preziosa vittoria salvezza del Cagliari contro il Verona per 1-0, il sabato di campionato ha riservato altri tre anticipi validi per la 14° giornata di Serie A. Bilancio: due vittorie casalinghe e un pareggio. Le tre gare sono andate in scena nel seguente ordine e con questi risultati: Como-Monza 1-1, Milan-Empoli 3-0 e Bologna-Venezia 3-0. I dati emersi da quest’ultima sfida: i rossoblù riprendono a scalare la classifica dopo un inizio difficile, mentre gli arancioneroverdi sono sempre più ultimi.

Partiamo dall’analisi del match di San Siro. Dopo due pareggi di fila, i rossoneri ritrovano la vittoria in campionato. La squadra di Fonseca sblocca la gara contro i toscani al 19′ grazie a un destro di Morata che si infila all’angolino. Ma non c’è stata storia perchè con un pressing offensivo di livello il Diavolo ha letteralmente dominato il primo tempo.

Il raddoppio. Al 44′ la seconda rete dei padroni di casa grazie al solito Reijnders: una giocata, quella del centrocampista olandese, balisticamente simile a quella dell’attaccante spagnolo. Nella ripresa la reazione ospite: traversa colpita da Maleh al 54′. Al 69′, però, il Milan mette il punto esclamativo sulla sfida con lo stesso Reijnders che dunque festeggia una bella doppietta.

Bologna-Venezia 3-0. I felsinei, reduci dall’ennesima delusione di Champions, sbloccano il match al 21′ grazie a Ndoye che si procura e realizza un calcio di rigore. I lagunari di Di Francesco poi, come gli capita spesso, gettano alle ortiche una buona occasione con Nicolussi Caviglia al 25′ e nel secondo tempo crollano nel giro di due minuti dopo l’ingresso di Orsolini: l’azzurro realizza dagli 11 metri il 2-0 al 69′ e al 71′ serve a Ndoye l’assist per la sua prima doppietta in A.

Como-Monza 1-1. Finisce in parità uno dei tanti derby lombardi del campionato. In chiave lotta salvezza, un punto che non serve a nessuno; ma un punto che comunque muove la precaria classifica delle due compagini. Al Sinigaglia, padroni di casa avanti al 36′ con un colpo di testa di Engelhardt. Al 53′ il pareggio monzese con Caprari che realizza un penalty concesso per fallo di mano di Nico Paz.