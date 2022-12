Serie B: Frosinone campione d’inverno. Insegue la Reggina. Colpo Genoa a Bari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il botta e risposta a distanza tra Reggina e Frosinone nell’ultima giornata del girone di andata di Serie B, la squadra di Grosso resta in vetta a +3 e si laurea campione d’inverno. La squadra di Inzaghi vince 1-0 ad Ascoli, i ciociari si impongono 3-0 sulla Ternana. Terzo posto per il Genoa grazie al colpo esterno 2-1 a Bari. Sorride anche il Cagliari, che batte 2-0 il Cosenza. Brescia fermato sull’1-1 dal Palermo mentre il Parma, avanti 2-0, si fa riprendere sul 2-2 a Venezia. Colpacci di Perugia e Pisa in casa di Benevento (2-0) e Spal (1-0).

Frosinone – Ternana. Tornano a vincere e restano primi in classifica gli uomini di Grosso dopo un ko e un pareggio nelle ultime due partite e lo fanno con un secco 3-0 su una Ternana alla seconda sconfitta consecutiva. E’ Mulattieri al 38’ a spezzare l’equilibrio, in avvio di ripresa Roberto Insigne firma il raddoppio esaurendo di fatto le speranze di rimonta degli umbri. Al 72’ infine gol di Garritano per i ciociari. Per Andreazzoli momento sempre più difficile con una sola vittoria nelle ultime cinque.

Continua la corsa della Reggina, che si impone 1-0 al Del Duca contro l’Ascoli consolidando il posto in zona promozione diretta con 36 punti. Il match si decide al 64′: Rivas conclude con un sinistro in area un’azione insistita, mettendo il pallone all’angolino basso e battendo Leali. I padroni di casa, a causa di questa sconfitta, restano fuori dalla zona playoff.

Prosegue il momento d’oro del Genoa di Gilardino, con tre vittorie e un pareggio da quando l’ex bomber è alla guida dei rossoblù. L’ultima impresa a Bari, con il Genoa che piazza il colpo esterno 2-1 e stacca proprio i pugliesi in classifica raggiungendo il terzo posto solitario.

Inizia, invece, con un pareggio per 1-1 al Rigamonti contro il Palermo l’avventura sulla panchina del Brescia di Alfredo Aglietti. Le Rondinelle passano in vantaggio ad inizio ripresa: Ndoj vola in contropiede e serve Galazzi, che controlla e di sinistro fa passare la palla sotto le gambe di Pigliacelli. Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura appena due minuti, poi Segre svetta di testa e fa 1-1 al 52′ anticipando Lezzerini, con la rete che viene convalidata dal Var.

Il Cagliari batte 1-0 il Cosenza e rialza la testa, cancellando il ko di Palermo. La sfida si decide al 65′: dopo un primo tempo senza reti, i sardi si giocano il tutto per tutto inserendo Pavoletti, ma a svettare di testa sbloccando il match è Lapadula all’86°. Cosenza sempre più ultimo con 17 punti. La sfida si decide al 65′: dopo un primo tempo senza reti, i sardi si giocano il tutto per tutto inserendo Pavoletti, ma a svettare di testa sbloccando il match è Lapadula all’86°. Cosenza sempre più ultimo con 17 punti. Harakiri del Parma, che avanti 2-0 a Venezia e poi si fa recuperare sul 2-2 dai lagunari. La sfida si sblocca a fine primo tempo con il rigore realizzato da Vazquez, che segna sia al 45′ che al 50′. La doppietta, però, viene vanificata dalla rimonta dei padroni di casa: al 70′, Pohjanpalo insacca da pochi passi, mentre all’82’ la conclusione sbagliata dal finlandese diventa un assist perfetto per Pierini, che tocca delicatamente ma mette in porta il definitivo 2-2. Il Venezia sale a quota 20, mentre i ducali scivolano al sesto posto a 27 punti, a -2 dal Pisa. Colpaccio del Perugia, che si impone 2-0 al Vigorito contro il Benevento. Gli umbri sbloccano a fine primo tempo con il destro all’angolino basso di Lisi, mentre all’83’ è Luperini, su assist di Melchiorri, a battere Paleari chiudendo i giochi. La formazione di Castori è ora a -1 dalla zona playout insieme al Cittadella, mentre Cannavaro perde dopo tre risultati utili consecutivi ed è ora solo a +2 su Spal e Venezia, raggiunto inoltre a quota 22 dal Como.