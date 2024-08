Previsioni 23-26 agosto: fine settimana di caldo afoso, in attenuazione da lunedì

Evoluzione generale

Fino a domenica circolazione anticiclonica, la caratteristica meteorologica saliente sarà il caldo afoso specie nel fine settimana. Lunedì pressione in calo, afa in attenuazione leggera/moderata.

Tempo previsto

Venerdì 23 agosto

In prevalenza sereno o poco nuvoloso; in montagna nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme irregolare.

Precipitazioni. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale precipitazione sulle zone montane, in particolare sulle Prealpi (probabilità bassa 5-25%).

Temperature. Minime in calo salvo stazionarietà dei valori sulle Dolomiti, massime in aumento, anche marcato, con valori superiori alla media del periodo.

Venti. Deboli/moderati. In alta montagna da sud-ovest. In prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza. Altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Sabato 24 agosto

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni. Sui monti verso sera probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci/temporali, per il resto assenti.

Temperature. In aumento leggero/moderato sulla pianura e senza variazioni di rilievo sui monti rispetto a venerdì.

Venti. Deboli/moderati. In alta montagna da sud-ovest. In prossimità dei rilievi e sulla costa a regime di brezza. Altrove con direzione variabile.

Mare. Calmo.

Tendenza

Domenica 25 agosto

In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso. Sui monti dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature senza variazioni di rilievo, eccetto diminuzioni dal pomeriggio sui monti.

Lunedì 26 agosto

Nuvolosità in aumento specie su rilievi e zone limitrofe, dove dal pomeriggio ci saranno delle piogge. Temperature in aumento fino al mattino e con andamento irregolare dal pomeriggio.

Previsioni a cura di Arpav