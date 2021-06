Tennis: ad Eastbourne approdano in semifinale Camila Giorgi e Lorenzo Sonego

superando per 7-6 0-6 6-4 la bielorussa, testa di serie numero 1 del torneo inglese e numero 4 del mondo.

Un match giocato fino all’ultimo sul filo dell’incertezza, con la Giorgi che ha subito il break nel primo game, riagguantando la partita sul 4 pari grazie ai due doppi falli della Sabalenka. Sul 6-5 la marchigiana guadagna tre set point ma per tre volte la bielorussa annulla le occasioni snocciolando ace e servizi vincenti. Ma Camila mantiene la calma e conquista altri due set point nel tie break. Manca il quarto sul 6-4, ma concretizza il quinto chiudendo il set per 7 punti a 5.

Nel secondo la Giorgi sembra perdere la strada, con una serie infinita di errori gratuiti e la Sabalenka non se lo fa ripetere due volte. La bielorussa si porta avanti 3-1 al terzo poi la reazione da grande campionessa di Camila che recupera la rivale sul 3 pari, poi sul 4 pari le strappa la battuta e serve per il match. L’azzurra si lascia sfilare il primo punto del game, ma arriva al match point con una prima vincente che realizza quando la numero 4 del mondo spara in corridoio l’ultimo dritto del match dopo 2 ore e 18 minuti di grande battaglia.

Oggi, il torneo Viking International 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si gioca sull’erba outdoor di Eastbourne, vedrà disputarsi le semifinali del tabellone e l’avversaria di Camila Giorgi è l’estone Anett Kontaveit. Nell’alto match si sfidano la lettone Jelena Ostapenko e la kazaka Elena Rybakina.

Per gli uomini Lorenzo Sonego non delude e approda in semifinale, dopo aver battuto in due set, per 6-1 7-5, il kazako Alexander Bublik. Ottima prestazione quella del piemontese che, ha servito il 70% di prime con una realizzazione del 73% ed ha concesso al rivale solo due palle break in tutto l’incontro

Nella semifinale di oggi se la vedrà con l’australiano Max Purcell, giustiziere del nostro Andreas Seppi che, pur giocando un buon tennis, si ferma invece ai quarti. Nulla di fatto anche per Federico Gaio, superato nell’ultimo turno delle qualificazioni per Wimbledon, dallo statunitense Denis Kudla per 6-2 7-5 6-4.