Tennis, Atp Cup: Berrettini e Sinner travolgono la Francia. Australian Open: Djokovic ci sarà

A firmare il successo azzurro Jannik Sinner e Matteo Berrettini che dopo le vittorie nei singolari (rispettivamente contro Rinderknech e Humbert) sono tornati in campo per battere al tie break finale la coppia transalpina formata da Fabrice Martin e Edouar Roger-Vasselin col punteggio di 6-3 6-7 10-8. Con questo risultato l’Italia si porta ad una vittoria ed una sconfitta al pari dell’Australia, che in mattinata ha perso contro la Russia. Per passare il turno gli Azzurri dovranno ora assolutamente battere proprio la formazione di Medvedev nell’ultima giornata.

Intanto Novak Djokovic su Instagram ha annunciato che andrà agli Australian Open. “Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l’amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta. Ho trascorso del tempo fantastico con i miei cari. Andiamo 2022!”. Questo il messaggio del serbo in cui conferma la partenza per l’Oceania. La sua partecipazione al torneo era stata in dubbio fino a poco tempo fa per via dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.

Il campione uscente in pratica ha ottenuto un’esenzione dalle autorità australiane, che richiedono la certificazione vaccinale per entrare nel Paese, e dall’organizzazione del torneo, che prevede che i partecipanti debbano essere vaccinati, mentre Djokovic ha sempre rifiutato di rivelare se sia vaccinato o no contro il Covid.