Tennis, Atp Miami: Sinner batte Machac e vola in semifinale

Jannik Sinner centra le semifinali dell'Atp di Miami imponendosi nel quarto contro Tomas Machac. Per l'altoatesino netto 6-4, 6-2 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Il prossimo avversario sarà il russo Daniil Medvedev che ha battuto il ceco Nicolás Jarry 6-2 7-6 (7).

Jannik Sinner supera Tomas Machac, che aveva impedito il derby italiano, contro Matteo Arnaldi, nei quarti di finale di Miami, e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 in Florida. Il match si chiude in poco più di un'ora e mezza di gioco: l'altoatesino, dopo qualche incertezza iniziale, domina contro il ceco in 2 set a zero. “Machac è un talento incredibile, velocissimo e fisicamente molto forte – ha spiegato l'altoatesino a fine partita -. Non sapevo cosa aspettarmi e nei primi game sono stato cauto e attento per capire quale tattica potesse funzionare”.

“Il punteggio a volte può mentire, ma ho giocato bene i punti importanti e anticipato bene le sue giocate e trovato il ritmo giusto per dargli fastidio – ha aggiunto il campione azzurro commentando la gara -. Fisicamente mi sento bene. Si tratta di competere e ci si allena duramente per giocare tante gare come queste”. “Questo è un torneo speciale perché a Miami ho giocato la mia prima finale in un 1000 e sono soddisfatto di essere tornato in semifinale. Fisicamente – ha concluso Sinner – ho una miglior condizione dell'anno scorso”.