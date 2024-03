Il weekend di Pasqua tra attività per bambini, memoria della Grande guerra e… Coppa Davis

Il fine settimana pasquale è imminente, e la provincia di Vicenza offre un ricco cartellone di appuntamenti per immergersi nell’atmosfera festiva (meteo permettendo). Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto per la rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Sono numerose le attività in programma per i più piccoli. A Breganze, giovedì 28 e venerdì 29 marzo, la scuola primaria “Arnaldo Fusinato” ospiterà il centro ricreativo “Easter Sport”. A Monte di Malo, nelle stesse due giornate, appuntamento con “Science Camp” presso il Museo di Priabona: escursioni, giochi e attività per insegnare come divertirsi in mezzo alla natura. Venerdì 29 marzo la biofattoria “Bisele” di Canove di Roana darà spazio a sua volta all’infanzia, con due iniziative giocose dal sapore decisamente pasquale.

Tappa a Treschè Conca per gli appassionati di storia, con l’apertura pasquale di Forte Corbin da giovedì 28 marzo: un’opportunità imperdibile per esplorare uno dei siti storici più affascinanti e significativi del nostro territorio, immergendosi in un viaggio nel tempo che racconta storie di eroismo e di vita quotidiana al fronte. Altro appuntamento per bambini giovedì e venerdì in quel di Bassano del Grappa con “Divertiamoci al museo”: iniziativa del “Wildlife Museum” che organizza due mattinate all’insegna di attività giocose e creative.

Spostiamoci a Marostica per altro appuntamento a prova di bambino. Sabato 30 marzo, infatti, il Castello Inferiore sarà il teatro di “Caccia a Orazio”: i piccoli detective dovranno trovare la ricetta segreta delle uova pasquali rubata da un dispettoso fantasma. A Vicenza, da giovedì 28 a domenica 31 marzo, si potrà ammirare la Coppa Davis, che verrà esposta nella sala degli Zavatteri della Basilica palladiana. Per l’occasione, piazza dei Signori ospiterà un mini campo da tennis, dove istruttori federali e maestri accoglieranno bambini e famiglie per fornire informazioni e dare vita a momenti di gioco.

Concludiamo la nostra panoramica con un occhio a Brescia: sabato 30 marzo, infatti, una speciale visita guidata permetterà ai partecipanti di scoprire gli aspetti più insoliti e curiosi del centro storico della città. Il percorso toccherà diversi punti significativi, partendo da piazza del Foro per concludersi in piazzale Arnaldo.

Gabriele Silvestri