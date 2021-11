Tennis, Musetti batte Gaston e resta in corsa alle Next Gen. Male Sinner a Stoccolma: è fuori dalla Top 10

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spettacolo all’Allianz Cloud di Milano. Lorenzo Musetti lotta fino all’ultimo secondo e batte il francese Hugo Gaston in un match interminabile – il più lungo nella storia del torneo – tenendo vive le speranze di semifinale alle Next Gen ATP Finals. 4-3, 4-3, 2-4, 3-4, 4-2 i parziali per il 19enne azzurro in 2 ore e 33 minuti di gioco che, servendo a duecentocinque chilometri orari, riscatta il ko dell’esordio con Baez e va a caccia del pass per entrare tra i migliori quattro. Sulla strada di Musetti c’è lo statunitense, numero 39 del mondo, Sebastian Korda. I due si affronteranno questa sera per il passaggio del turno nel girone B.

Soddisfatto dopo il match il 19enne di Carrara che afferma: “Mi ero ripromesso di tirar fuori il miglior Musetti, ora cercherò di riposare nel miglior modo possibile per sfidare Korda e giocarmi le chances di passare il turno”.

Finisce invece presto invece l’avventura di Jannik Sinner all’Open di Stoccolma, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” nella capitale della Svezia. L’altoatesino cede in due set all’ex numero 1 del mondo Andy Murray: 7-6, 6-3 i parziali per il britannico in oltre due ore di gioco. Sconfitta che costa caro all’azzurro, prima teste di serie del torneo e prossima riserva alle ATP Finals, ora virtualmente fuori dalla Top 10, superato in extremis da Felix Auger Aliassime.