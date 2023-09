Blitz delle forze dell’Ordine a Caivano: sequestri e perquisizioni. E il Governo spinge su un pacchetto sicurezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È iniziata all’alba di questa mattina (martedì 5 settembre) una vasta operazione congiunta tra carabinieri, polizia e guardia di finanza che hanno effettuato perquisizioni e identificazione a Caivano (Napoli). I militari, impegnati in massa con più di 400 uomini, sono intervenuti in particolare nel “Parco Verde” e nelle zone limitrofe. Si tratta di un intervento seguito dai fatti di metà agosto, quando due bambine di 10 e 12 anni sarebbero state perseguitate da un branco che le costringeva a subire abusi sessuali.



Nel corso del blitz di questa mattina invece i carabinieri hanno trovato e sequestrato una busta contenente 30mila euro e che, con tutta probabilità, è il frutto di attività illecite. Sono stati poi trovati altri soldi per un valore che arriva a 44mila euro. È stato inoltre perquisito un appartamento abbandonato che era stato trasformato in una piazza di spaccio, al cui interno c’era materiale utile al confezionamento della droga. I militari hanno scoperto anche una molotov e 150 proiettili da guerra.

Intanto il governo spinge su un nuovo pacchetto sicurezza, puntando a inasprire le pene sulla criminalità minorile. Ancora non è chiaro se l’esecutivo interverrà in Cdm con un decreto o un disegno di legge, ma si va dalla possibilità di disporre l’allontanamento da determinate aree urbane ai minori tra 14 e 18 anni all’avviso orale del questore per la stessa fascia d’età, al contrasto della diffusione delle armi da fuoco.