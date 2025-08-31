Tennis, US Open: Sinner agli ottavi. Cobolli si ritira e il derby italiano va a Musetti

L'altoatesino – pur con qualche difficoltà iniziale – batte in rimonta e dopo più di tre ore di gioco il canadese Denis Shapovalov, l'unico che finora è riuscito a strappare un set al numero uno al Mondo. Sinner, però, ribalta tutto e si impone con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Qualche tentennamento, a dire il vero, Jannik lo ha avuto. Niente però che possa impedirgli di portare a casa la vittoria. In avvio, il canadese strappa per due volte il servizio: prima va sul 3-1, poi quando il tie-break sembra inevitabile, il numero 29 al Mondo, che prima annulla una palla break, si prende con il punteggio di 7-5 il primo set. Ma Sinner non delude le attese, ritrovando solidità in battuta: i suoi game al servizio finiscono solo una volta ai vantaggi. Il canadese, al contrario, incassa addirittura il break a zero, con il re della classifica Atp che passa dal 3-3 al 5-3 e poi al 6-4: tutto in parità. Nel terzo set, però, Sinner torna a tremare: Shapovalov vola sul 3-0 e ha addirittura la palla del 4-0, ma non la sfrutta e anzi incassa un altro break, con il risultato che si assesta di nuovo sul 3-3. Il 24enne di Sesto Pusteria completa l'opera vincendo ancora il turno in battuta e, considerando il 2-0 con cui si apre poi il quarto set, sono otto i game consecutivi conquistati da Jannik. Proprio quel vantaggio si rivelerà decisivo: Sinner rischia al momento di servire per il match, dato che deve annullare la palla del possibile 5-4, poi chiude.

Il derby italiano tra Musetti e Cobolli finisce invece prima del previsto col ritiro del secondo. I primi due set li aveva vinti il carrarino 6-3, 6-2, poi il ritiro del romano al terzo game e sotto 2-0 per un problema al braccio. Per Musetti è la prima volta agli ottavi di finale degli Us Open, in cui affronterà lo spagnolo Jaume Munar.