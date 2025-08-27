Us Open, debutto sul velluto per Sinner. Ok anche Musetti
Jannik Sinner risponde “presente”. I postumi del virus che a Cincinnati lo ha costretto al ritiro in finale contro Carlos Alcaraz, sono solo un ricordo sbiadito. Debutto sul velluto a Flushing Meadows per il numero 1 del mondo che liquida in 3 set il 28enne ceco Vit Kopriva: 6-1 6-1 6-2 i parziali in meno di due ore di gioco. L’obiettivo dell’azzurro è difendere il titolo conquistato lo scorso anno. E anche il primo posto del ranking, insidiato proprio da Alcaraz.
“Sono felice di stare di nuovo bene. Abbiamo fatto il possibile per essere al meglio della condizione. Qui ho grandi ricordi, ma come sapete ogni anno è difficile. Ora vedremo cosa succederà” ha detto Jannik dopo il match. La striscia di vittorie sul cemento negli Slam arriva a 22 e al prossimo turno lo aspetta l’australiano Popyrin, che ha battuto in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori.
Debutto vincente anche per Lorenzo Musetti. Al debutto contro il pericolosissimo bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard, l’azzurro non sbaglia: supera in rimonta il transalpino con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 e conquista l’accesso al secondo turno degli Us Open. Il suo prossimo rivale sarà il belga David Goffin.
Fuori al primo turno Matteo Arnaldi. Il ligure è stato battuto in rimonta da Francisco Cerundolo, n. 19 del seeding, con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3 in quasi quattro ore di gioco. Una partita che lascia tanti rimpianti all’azzurro che era avanti di due set e un break. Rammarico anche per Lorenzo Sonego eliminato dall’australiano Tristan Schoolkate, numero 96 del mondo. Sonego ha perso 6-3 7-6 (4) 1-6 1-6 10-6 dopo 4 ore e 18 minuti di una partita lottatissima.E oggi a Flushing Meadows inizia il secondo turno con tre italiani in campo. Sull’Arthur Ashe c’è Mattia Bellucci contro il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. Impegnati anche Jasmine Paolini e Luciano Darderi, rispettivamente contro gli americani Iva Jovic ed Eliot Spizzirri.