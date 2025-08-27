Us Open, debutto sul velluto per Sinner. Ok anche Musetti

Jannik Sinner risponde “presente”. I postumi del virus che a Cincinnati lo ha costretto al ritiro in finale contro Carlos Alcaraz, sono solo un ricordo sbiadito. Debutto sul velluto a Flushing Meadows per il numero 1 del mondo che liquida in 3 set il 28enne ceco Vit Kopriva: 6-1 6-1 6-2 i parziali in meno di due ore di gioco. L’obiettivo dell’azzurro è difendere il titolo conquistato lo scorso anno. E anche il primo posto del ranking, insidiato proprio da Alcaraz.

“Sono felice di stare di nuovo bene. Abbiamo fatto il possibile per essere al meglio della condizione. Qui ho grandi ricordi, ma come sapete ogni anno è difficile. Ora vedremo cosa succederà” ha detto Jannik dopo il match. La striscia di vittorie sul cemento negli Slam arriva a 22 e al prossimo turno lo aspetta l’australiano Popyrin, che ha battuto in tre set il finlandese Emil Ruusuvuori.