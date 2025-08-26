Fermato un 30enne per l’accoltellamento del docente del Brocchi. Stava per salire in treno

Un uomo di 30 anni è stato fermato dai carabinieri presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa per l’accoltellamento, ieri mattina 25 agosto, del professore del liceo “Brocchi”, assalito alla schiena dopo che aveva risposto di no alla richiesta di una sigaretta. Il trentenne, a quanto riferito, avrebbe dei gravi problemi psichiatrici.

Il presunto responsabile è stato bloccato dai militari dell’arma mentre stava per salire a bordo di un treno nel tentativo, forse, di fuggire. L’identificazione dell’uomo è avvenuta in collaborazione tra carabinieri e polizia locale, grazie alle immagini della videosorveglianza. Ora è in caserma e si sta sottoponendo all’interrogatorio.