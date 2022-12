Volley, Mondiale per Club: Perugia batte Trento e sale sul tetto del Mondo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ Perugia la nuova regina della pallavolo mondiale. A Betim, in Brasile, la Sir Safety batte 3-1 (20-25, 25-23, 27-25, 25-19) l’Itas Trentino, in una finale tutta azzurra, e diventa campione del mondo per club per la prima volta nella sua storia. Trento, nonostante un super Michieletto (miglior marcatore del match) è costretta ad abdicare.

Al termine di una partita molto combattuta sorride la corazzata guidata da Andrea Anastasi, capace di piegare la grande resistenza gialloblù, come era già successo nella semifinale di Supercoppa. A Betim, parte forte fortissimo la formazione trentina, trascinata dai campioni del mondo Michieletto e Lavia, con Russo e Kaziyski a sancire la vittoria del primo set. Finisce 25-20 ed è vantaggio per l’Itas Trentino, che viene travolta dalla Sir Safety Susa nell’avvio del secondo parziale. Nel finale di set, un errore al servizio di Kaziyski vale il 25-23 per Perugia e l’1-1. Ancora più combattuto il terzo parziale: l’Itas fugge sul +4, ma viene raggiunta dalla Sir Safety e inizia l’era dell’equilibrio assoluto. Le formazioni non sembrano in grado di smuovere le acque e, grazie al super-salvataggio di Herrera, si va ai vantaggi: è Perugia a vincere, col punteggio di 27-25. Il quarto set è senza storia, con la Sir Safety che si porta sul +7: Michieletto riporta sotto Trento, ma nel finale del periodo entra in scena Leon. Il fuoriclasse di Perugia piazza tre aces consecutivi e indirizza la partita: il 25-19 vale il 3-1 e la vittoria per i ragazzi di Andrea Anastasi. Esulta Perugia, che non avrebbe neanche dovuto disputare il torneo: gli umbri sono infatti stati ripescati dopo la rinuncia dello Zaksa.

Per i Block Devils si tratta del il primo trofeo iridato, per l’Italia la terza volta di un derby dopo i precedenti del 1992 (vittoria di Milano su Treviso) e del 2018 (vittoria di Trento su Civitanova). Per arrivare alla finale, le due squadre hanno eliminato il meglio del volley brasiliano che giocava in casa: Perugia ha battuto 3-0 il Renata Volei e 3-1 il Sada Cruzeiro, Trento, dopo gli iraniani del Paykan 3-1, ha sconfitto l’Itambe 3-0 e il Sada Cruzeiro 3-0. Con la vittoria del Mondiale per Club, Perugia, imbattuta in stagione, hanno conquistato il nono titolo dall’ingresso del club bianconero nell’olimpo del volley dopo uno scudetto, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe.

Esulta Gino Sirci, Presidente della Sir Safety Susa Perugia. “Oggi ho gli occhi lucidi di lacrime, questa vittoria significa storia, carriera, successi. E’ uno dei giorni più belli della nostra vita”.