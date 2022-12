Col freddo la pelle è messa a dura prova: i consigli degli esperti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Con l’arrivo dell’inverno si inizia a parlare di problematiche influenzali e della salute dell’apparato respiratorio. Spesso si trascura, invece, l’organo più esteso del nostro corpo, il più pesantemente esposto alle gelide temperature ed ai venti freddi: la pelle.

Il freddo causa infatti alla cute diverse problematiche che possono provocare grossi fastidi a chi ne è colpito.

Presso Poliambulatori San Gaetano a Thiene è disponibile l’ambulatorio di Dermatologia, rivolto a tutti coloro che desiderano effettuare una Visita Dermatologica senza attesa, con specialisti d’esperienza pronti a consigliare il paziente circa la cura e la possibile prevenzione della problematica che li affligge.

Quali sono le patologie cutanee più diffuse in inverno?

Tra le malattie che hanno una recrudescenza durante i mesi più freddi sicuramente possiamo citare la psoriasi, la cui manifestazione viene solitamente ridotta dal sole nei mesi estivi, per poi acuirsi in inverno poiché il freddo stimola i meccanismi infiammatori che ne sono alla base.

Un’altra problematica che può peggiorare in inverno è la rosacea. Una patologia causata da diversi fattori, tra cui alterati processi di vasodilatazione:le basse temperature stimolano il vasospasmo causando la comparsa dell’arrossamento cutaneo.

Una situazione simile capita a chi soffre di couperose: il frequente dilatarsi e contrarsi dei capillari, a causa del passaggio da ambienti caldi e freddi, comporta un loro sfiancamento e la conseguente comparsa delle antiestetiche chiazze e teleangectasie.

A causa dell’azione del freddo, inoltre, è possibile notare la comparsa di ragadi sule mani e ai lati della bocca. Queste sono fessurazioni della cute causate dalla perdita di elasticità e compattezza: le rigide temperature e l’aria secca, difatti, disidratano la pelle rendendola più fragile.

Infine, una patologia ancora non molto conosciuta è l’orticaria da freddo. Si tratta della comparsa di pomfi pruriginosi arrossati, che possono comportare fastidio anche per alcune settimane e, in alcuni soggetti, possono causare reazioni severe.

Cosa fare, quindi, in caso col freddo compaia un problema alla pelle?

È consigliato non sottovalutare i campanelli d’allarme che la cute invia e, anzi, adottare misure preventive. Sono sconsigliate le terapie fai-da-te che potrebbero danneggiare la barriera cutanea e peggiorare i sintomi di alcune problematiche.

Effettuare una visita dermatologica con uno specialista consente di arrivare ad una diagnosi in tempi rapidi e, quindi, di impostare una cura mirata alla patologia in corso.

Il medico è in grado di valutare la gravità dei sintomi e consigliare prodotti dermatologici sicuri, per superare al meglio o arginare la problematica, indicando, anche, quali accorgimenti prendere in futuro per evitare una ricomparsa o per ridurre il fastidio.

Cosa si può fare durante i mesi invernali per aiutare la pelle?

Proteggere la cute con prodotti testati ed efficaci è il primo fondamentale passo per mantenere una buona barriera cutanea. È meglio evitare l’utilizzo di creme e lozioni aggressive, come scrub ed esfolianti, che possono disidratare la pelle e renderla più fragile nei confronti delle temperature fredde e dall’aria secca. Infine prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura, limitandoli con l’utilizzo di sciarpe, cappelli e guanti e non esponendosi, nei luoghi chiusi, a fonti di calore diretto.

Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile effettuare una visita dermatologica senza attese e con referto immediato. Lo Specialista saprà, inoltre, indicare quali prodotti possono proteggere la cute senza danneggiarla.

Per contattare la segreteria è possibile chiamare lo 0445-372205 oppure inviare un messaggio con Whatsapp al 327-4310025. Sono sempre disponibili la mail, info@poliambulatorisangaetano.it e l’app ufficiale di “Poliambulatori San Gaetano”.