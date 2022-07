Wimbledon: Sinner agli ottavi incontrerà Alcaraz

Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon 2022. Ottima la prova dell’altoatesino contro il veterano John Isner, nella sfida valevole per il terzo turno dello Slam inglese. Il risultato finale è: 6-4, 7-6(4), 6-3 in due ore e 23 minuti. Prestazione da vero campione quella mostrata in campo dal numero 13 al mondo, contro un super veterano (e ancora efficacie sulla superficie verde) come ‘Long John’. L'azzurro, domenica, agli ottavi di finale sfiderà Carlos Alcaraz.

Il match è stato abbastanza lineare per il nativo di San Candido, che ha piazzato il break giusto nel settimo game del primo set, ha gestito bene il tie-break del secondo e poi ha chiuso con autorità nel terzo, senza sprecare fatica eccessiva: servizio strappato nell’ottavo gioco e match ampiamente archiviato.

Al termine di questa prova, probabilmente la più convincente della sua carriera sull'erba, Sinner diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere gli ottavi in tutti e quattro gli Slam, dopo Matteo Berrettini, ed è il più giovane azzurro negli ottavi a Wimbledon dell'Era Open.

Doppio confronto Italia-Spagna nel tempio tennistico che ospita Wimbledon. Se domani si terrà un autentico scontro tra due giovanissimi fuoriclasse del tennis come Jannik Sinner e Carlo Alcaraz, nella sfida che varrà già l’accesso ai quarti, oggi toccherà a Sonego contro Nadal, per completare il quadro di chi volerà agli ottavi di finale.