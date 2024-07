Wimbledon, Sinner si aggiudica il derby show con Berrettini. Avanti Fognini e Paolini

Alla fine la spunta Jannik Sinner. Il numero uno al mondo si aggiudica il derby azzurro contro Matteo Berrettini a Wimbledon e si regala il terzo turno contro il serbo Kecmanovic. Un match indimenticabile quello andato in scena sul Centrale dell’All England Club di Londra. Finisce 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 7-6 (4) in tre ore e 42’: l’altoatesino gioca con autorevolezza i primi due set, poi soffre il ritorno del romano nella terza frazione, prima di imporsi al quarto set.

“È una di quelle partite che tra 20 anni ricorderò con un sorriso” racconta Berrettini dopo l’incredibile derby contro Jannik. Il finalista di Wimbledon 2021 esce sconfitto ma soddisfatto: “Ho giocato un grande match contro il numero 1 del mondo, avuto tante chance. Ho dimostrato di essere tornato, e posso crescere ancora”. “È stata una partita dura – ammette Sinner – Meno male che sono riuscito ad alzare il mio livello, lui si muove bene sull’erba. Per la qualità del gioco valeva molto più di un 2° turno, ma i sorteggi non li possiamo controllare”.

Saluta Londra Lorenzo Sonego: il torinese viene sconfitto in quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) dallo spagnolo Roberto Bautista Agut. Sfuma così il derby tricolore con Fabio Fognini, giustiziere (contro ogni pronostico) di Casper Ruud. Il ligure fa l’impresa contro il tennista norvegese e vince per 3-1. Esordio e sconfitta in doppio per il tandem Bolelli/Vavassori (contro il finlandese Heliovaara e il britannico Patten) e per Darderi (in coppia con il brasiliano Romboli contro i tedeschi Krawietz e Puetz).

Vince Jasmine Paolini: l’azzurra batte anche Greet Minnen e raggiunge il terzo turno a Wimbledon per la prima volta in carriera: la numero 7 del mondo non aveva mai vinto una partita ai Championships. Nessun set perso da Jasmine nel torneo: dopo il 7-5 6-3 a Sara Sorribes Tormo, Paolini ha liquidato la belga con un 7-6 6-2. Ora sotto con Bianca Andreescu, campionessa agli Us Open nel 2019 e numero 176 del mondo.

Oggi il Day 4 a Wimbledon con un’altra sfida tutta azzurra: Lorenzo Musetti contro Luciano Darderi. In campo anche Flavio Cobolli, che dopo il bell’esordio contro Rinky Hijikata, sfiderà Alejandro Tabilo, testa di serie numero 24. La giornata italiana invaderà anche il tabellone di doppio femminile: protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani, che sfideranno le britanniche Dart e Lumsden. Attesa per Novak Djokovic, che sul Centrale se la vedrà con il britannico Jacob Fearnley, numero 277 del mondo.