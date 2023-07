250 mila euro dallo Stato per potenziare i varchi elettronici a Thiene

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la graduatoria definitiva per l’anno 2022 relativa alle 1.903 domande presentate dai Comuni ai fini dell’ammissione al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana. Sulla base dei fondi stanziati per l’anno 2022, pari a 36 milioni di euro, sono stati ammessi al finanziamento statale 478 Comuni.

Tra questi c’è anche il Comune di Thiene, che aveva partecipato al bando nel dicembre scorso con un progetto di 418mila euro, e al quale è stato assegnato un finanziamento di ben 250mila euro.

“È un’ottima notizia per Thiene – commenta il sindaco, Giampi Michelusi – che vedrà un significativo potenziamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione di sistemi di monitoraggio per l’identificazione delle targhe degli autoveicoli. Si tratta di raggiungere un maggiore e più esteso controllo del territorio che permetterà di aumentare la sicurezza di Thiene e del territorio e prevenire o perseguire eventuali infrazioni o reati. Riceviamo un contributo considerevole, il massimo che si poteva ottenere nel bando e che risulta essere anche l’importo più alto assegnato a un Comune della provincia di Vicenza, tra quelli che hanno fatto richiesta”.

L’investimento di oltre 400mila euro previsto nel progetto di Thiene va a finanziare i lavori di predisposizione degli impianti, per il passaggio della fibra, la fornitura e la predisposizione di nuovi varchi.

I nuovi varchi, presidiati dal Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, saranno collocati in corrispondenza della SP 67 verso Zugliano, in viale Europa, alla rotatoria Gasparona in via Dei Quartieri, lungo la SP 349 via Del Santo, in via Dell’Autostrada, alla rotatoria di via Cappuccini/via Dell’Autostrada, alla rotatoria tra le vie Boldrini-val Posina–Valdastico, alla rotatoria di via del Costo. Inoltre sarà realizzato il collegamento in fibra ottica del Municipio con i Magazzini Comunali e il Cimitero sempre nell’ambito della sicurezza delle aree.

“Intercettare finanziamenti statali, regionali o provinciali è davvero fondamentale oggi per un Comune così come la sinergia tra Enti – rileva l’assessore ai Lavori Pubblici, Nazzareno Zavagnin –. Insieme riusciamo a raggiungere obiettivi importanti e sostenibili per i Bilanci comunali”.